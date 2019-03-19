"Нафтогаз" хочет оставить скандального Коболева главой правления: может ли он сохранить пост

Наблюдательный совет "Нафтогаза" предлагает таки оставить председателем правления Андрея Коболева. Соответствующее письмо они уже направили правительству, ведь 20 марта Кабмин должен рассмотреть вопрос о том, продлевать ли контракт с ним еще на год.

Несмотря на все, что успел сделать за 5 лет на этой должности 40-летний менеджер, больше всего обсуждали – его безумные бонусы.

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Стоит отметить, что в 2019 году Коболев должен был бы получить 342 миллиона гривен, несмотря на то, что его команда провалила задание правительства нарастить добычу собственного газа.

Кто такой Коболев?Скандальный глава правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.



С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.

Зато премьер Владимир Гройсман решил, что уже 23 марта они объявят конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Но Коболев вдруг выбил министру карты с рук – сказал, что целый год готов работать и без премий, и без зарплаты. Мол, хочет не просто послужить интересам государства, но и сохранить репутацию в глазах будущих работодателей. Поэтому перед увольнением надо взыскать 4 миллиарда долларов из "Газпрома" и ликвидировать "Нафтогаз", разделив на 4 отдельные государственные компании.



Андрей Коболев

Наблюдательный совет "Нафтогаза" учел все пожелания Гройсмана и предложил контракт, исключив премии Коболеву и прописав четко его задачу на ближайший год.

Это увеличение добычи отечественного газа и завершение разделения компании, что даст нам возможность гарантировать транзит газа через территорию Украины в Европу,

– ответил советник премьер-министра Украины Сергей Попык.

Волнение Гройсмана за премии руководителей "Нафтогаза" – игра на публику, ведь скоро выборы, говорят эксперты. Ведь правительство могло просто заморозить решение наблюдательного совета о назначении премий. С другой стороны, на Кабинет министров могут оказать давление олигархические компании. В том числе и через Верховную Раду, которая через отдельные депутатские фракции так желает отставки Коболева.

Что сказал сам Коболев?Что никуда не уйдет со своей должности. "Последняя зарплата перечислена трем фондам. Дискуссия с деньгами мне не интересна. Я точно не собираюсь увольняться. Мне эта должность нужна для достижения цели", – прокомментировал Коболев.



Что касается цели, то глава "Нафтогаза" имеет в виду наведение прозрачности на рынке газа, в частности об устранении "посредников" на этом рынке, а также обеспечение транзита природного газа после 2019 года территорией Украины. А также – судебный процесс с "Газпромом" и свое желание довести дело до конца, находясь на действующей должности.

"Нафтогаз" при президентстве Леонида Кучмы фактически создавался для консолидации коррупционных потоков в энергетической сфере. И сегодня определенным структурам трудно с этим мириться.

Угроза со стороны России дает козырь в руки Коболева

И если это играет не в пользу Коболева, то угроза со стороны России – главе "Нафтогаза" дает козырь в руки. Ведь в декабре заканчивается контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" на транзит российского газа в Европу. А команда Министерства энергетики менее профессиональная, и не вытянет трехсторонние переговоры с Россией и Евросоюзом.

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Премьер-министр об этом знает, и проигнорировать не может. Поэтому, вдруг вспомнил Гройсман, вопрос многомиллионных премий не может быть причиной отставки команды. А крайним в растратах оказался экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус, а тогдашний премьер Арсений Яценюк странным образом ни о чем не догадывался.

Поэтому вполне возможно, что к вопросу конкурса на нового руководителя "Нафтогаза" вернутся в марте 2020 года.