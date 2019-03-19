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      "Нафтогаз" хоче залишити скандального Коболєва головою правління: чи може він зберегти посаду

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      Наглядова рада "Нафтогазу" пропонує таки залишити головою правління Андрія Коболєва. Відповідного листа вони вже направили уряду, адже 20 березня Кабмін має розглянути питання про те, чи продовжувати контракт з ним ще на рік.

      Попри все, що встиг зробити за 5 років на цій посаді 40-річний менеджер, найбільше обговорювали – його шалені бонуси.

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      Варто наголосити, що у 2019 році Коболєв мав би отримати 342 мільйони гривень, попри те, що його команда провалила завдання уряду наростити видобуток власного газу.

      Хто такий Коболєв? Скандальний голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC). Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень.

      З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.

      Натомість прем’єр Володимир Гройсман вирішив, що вже 23 березня вони оголосять конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

      Але Коболєв раптом вибив міністру карти з рук – сказав, що цілий рік готовий працювати і без премій, і без зарплати. Мовляв, хоче не просто послужити інтересам держави, але й зберегти репутацію в очах майбутніх роботодавців. Тож перед звільненням треба стягнути 4 мільярди доларів із "Газпрому" і ліквідувати "Нафтогаз", розділивши на 4 окремі державні компанії.

      Андрій Коболєв
      Андрій Коболєв

      Наглядова рада "Нафтогазу", врахувала усі побажання Гройсмана та запропонувала контракт, виключивши премії Коболєву та прописавши чітко його завдання на найближчий рік.

      Це збільшення видобутку вітчизняного газу та завершення розподілу компанії, що дасть нам можливість гарантувати транзит газу через територію України до Європи,
      – відповів радник прем'єр-міністра України Сергій Попик.

      Хвилювання Гройсмана за премії керівників "Нафтогазу" – гра на публіку, адже незабаром вибори, кажуть експерти. Адже уряд міг просто заморозити рішення наглядової ради про призначення премій. З іншого боку, на Кабінет міністрів можуть чинити тиск олігархічні компанії. Зокрема, і через Верховну Раду, яка через окремі депутатські фракції так бажає відставки Коболєва.

      Що сказав сам Коболєв?
      Що нікуди не піде зі своєї посади. "Остання зарплата перерахована трьом фондам. Дискусія з грошима мені не цікава. Я точно не збираюся звільнятися. Мені ця посада потрібна для досягнення мети", – прокоментував Коболєв.

      Стосовно мети, то голова "Нафтогазу" має на увазі наведення прозорості на ринку газу, зокрема про усунення "посередників" на цьому ринку, а також забезпечення транзиту природного газу після 2019 року територією України. А також – судовий процес з "Газпромом" і своє бажання довести справу до кінця, перебуваючи на чинній посаді.

      "Нафтогаз" за президентства Леоніда Кучми фактично створювався для консолідації корупційних потоків в енергетичній сфері. І сьогодні певним структурам важко з цим миритися.

      Загроза з боку Росії дає козир в руки Коболєва

      І якщо це грає не на користь Коболєва, то загроза з боку Росії – очільнику "Нафтогазу" дає козир в руки. Адже у грудні закінчується контракт "Нафтогазу" із "Газпромом" на транзит російського газу до Європи. А команда Міністерства енергетики менш професійна, і не витягне трьохсторонні переговори з Росією та Євросоюзом.

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      Прем'єр-міністр про це знає, і проігнорувати не може. Тож, раптом згадав Гройсман, питання багатомільйонних премій не може бути причиною відставки команди. А крайнім у розтратах виявився екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус, а тодішній прем'єр Арсеній Яценюк дивним чином ні про що не здогадувався.

      Тож цілком можливо, що до питання конкурсу на нового керівника "Нафтогазу" повернуться у березні 2020 року.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Україна – Росія Газ Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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