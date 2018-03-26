"Нафтогаз" и налоговики пришли к согласию относительно претензий о неуплате налогов
Государственная фискальная служба (ГФС) рассматривает возможность подписания мирового с "Нафтогазом" относительно претензий по неуплате налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова и. о. председателя ГФС Украины Мирослава Продана.
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Он отметил, что проверка в отношении оснований для начисления штрафа главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву закончится ориентировочно 4 апреля.
"Срок проверки, я думаю, что я не ошибаюсь, заканчивается 4 апреля текущего года. По результатам будет принято соответствующее решение. Но сегодня в рамках этой проверки также рассматривается вопрос о подписании мирового соглашения между Государственной фискальной службой и НАК "Нафтогаз Украины". Оно сегодня на этапе проработки. После того, как будет завершена проверка, речь идет о неделе, будет принято соответствующее решение", – заявил Продан.
Напомним, 1 марта, Государственная фискальная служба Украины оштрафовала председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 миллиарда гривен. ГФС признала Коболева виновным в нарушении таможенных правил.
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