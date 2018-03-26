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"Нафтогаз" и налоговики пришли к согласию относительно претензий о неуплате налогов

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и. о. председателя ГФС Украины Мирослав Продан
и. о. председателя ГФС Украины Мирослав Продан / ukranews.com

Государственная фискальная служба (ГФС) рассматривает возможность подписания мирового с "Нафтогазом" относительно претензий по неуплате налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова и. о. председателя ГФС Украины Мирослава Продана.

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Он отметил, что проверка в отношении оснований для начисления штрафа главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву закончится ориентировочно 4 апреля.

"Срок проверки, я думаю, что я не ошибаюсь, заканчивается 4 апреля текущего года. По результатам будет принято соответствующее решение. Но сегодня в рамках этой проверки также рассматривается вопрос о подписании мирового соглашения между Государственной фискальной службой и НАК "Нафтогаз Украины". Оно сегодня на этапе проработки. После того, как будет завершена проверка, речь идет о неделе, будет принято соответствующее решение", – заявил Продан.

Напомним, 1 марта, Государственная фискальная служба Украины оштрафовала председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 миллиарда гривен. ГФС признала Коболева виновным в нарушении таможенных правил.

Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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