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"Нафтогаз" і податківці дійшли згоди щодо претензій про несплату податків

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в. о. голови ДФС України Мирослав Продан
в. о. голови ДФС України Мирослав Продан / ukranews.com

Державна фіскальна служба (ДФС) розглядає можливість підписання мирової з "Нафтогазом" щодо претензій по несплаті податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова в. о. голови ДФС України Мирослава Продана.

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Він зазначив, що перевірка щодо підстав для нарахування штрафу голові "Нафтогазу" Андрію Коболеву закінчиться орієнтовно 4 квітня.

"Термін перевірки, я думаю, що я не помиляюся, закінчується 4 квітня поточного року. За результатами буде прийняте відповідне рішення. Але сьогодні в рамках цієї перевірки також розглядається питання щодо підписання мирової угоди між Державною фіскальною службою та НАК "Нафтогаз України". Вона сьогодні на етапі опрацювання. Після того, як буде завершена перевірка, мова йде про тиждень, буде прийняте відповідне рішення", – заявив Продан.

Нагадаємо, 1 березня, Державна фіскальна служба України оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 8,3 мільярда гривень. ДФС визнала Коболєва винним у порушенні митних правил.

Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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