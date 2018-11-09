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      "Нафтогаз" наполняет бюджет: сколько налогов заплатила госкомпания

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      Нафтогаз
      Нафтогаз / Фото из открытых источников

      За 10 месяцев "Нафтогаз" заплатил в государственный бюджет около 103 миллиардов гривен, а это 17% от всех бюджетных поступлений.

      Об этом глава госкомпании Андрей Коболев написал в Facebook.

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      По его словам, наполнять бюджет – одна из основных функций государственных энергетических компаний во всем мире и "Нафтогаз" эффективно выполняет, несмотря на заоблачный уровень нерасчетов со стороны искусственных и непрозрачных посредников – Облгазсбытов – между нами и конечным потребителем – населением Украины.

      Основным источником, который компенсирует нерасчеты за реализованный на таких посредников газ, являются доходы от деятельности по транзиту газа, включающие как обычные доходы, так и выигрыш в Стокгольмском арбитраже,
      – отметил Коболев.

      Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.
      Впоследствии стало известно, что за такой успех наблюдательный совет компании принял решение о выплате премии всем причастным к победе виде 1% от выигранной суммы.

      Теги: Новости Украины Налоги Нафтогаз
      Источник: 24 канал
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