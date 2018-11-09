"Нафтогаз" наповнює бюджет: скільки податків сплатила держкомпанія

За 10 місяців "Нафтогаз" сплатив до державного бюджету близько 103 мільярдів гривень, а це 17% від всіх бюджетних надходжень.

Про це глава держкомпанії Андрій Коболєв написав у Facebook.

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За його словами, наповнювати бюджет – одна із основних функцій державних енергетичних компаній в усьому світі і "Нафтогаз" ефективно виконує, незважаючи на захмарний рівень нерозрахунків з боку штучних та непрозорих посередників — Облгаззбутів – між нами та кінцевим споживачем – населенням України.

Основним джерелом, що компенсує нерозрахунки за реалізований на таких посередників газ, є доходи від діяльності з транзиту газу, які включають як звичайні доходи, так і виграш в Стокгольмському арбітражі,

– зазначив Коболєв.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Згодом стало відомо, що за такий успіх наглядова рада компанії ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від виграної суми.