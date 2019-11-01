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      "Нафтогаз" подготовился к шантажу "Газпрома", – Фурса

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      "Нафтогаз" подготовился к шантажу "Газпрома"
      "Нафтогаз" подготовился к шантажу "Газпрома" / vgolos.com.ua

      "Газпром" пытается склонить Украину к короткому газовому контракту, чтобы потом лишить ее доходов от транзита, пустив основной поток газа в обход.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Украина хочет длинный контракт, который бы гарантировал доход от транзита на ближайшие 10 лет. Потому что терять несколько миллиардов долларов в год неприятно".

       К слову: Путин призвал "обнулить" взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза"

      Более того, по его словам, "Газпром" хочет, чтобы "Нафтогаз" простил ему почти три миллиарда долларов, которые "Газпром" должен по решению Стокгольмского арбитража.

      Но это его прихоти. Пока у Украины сильная позиция, в частности благодаря Дании, мы должны отстаивать свои национальные интересы. И пока что "Нафтогаз" этого четко придерживается. Даже под давлением европейцев, которые просто хотят решить проблему и не получить на новый год газовую войну,
      – объяснил Фурса.

      Справка! Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет на юго-восток от острова Борнхольм в Балтийском море.

      Он считает, что своим согласием Дания задержала "Северный поток – 2" и россияне не успеют построить его до конца года. Поэтому 1 января 2020 года им будет необходима украинская труба

      "Сейчас "Нафтогаз" сделал все, что от него зависит. В частности, максимально заполнил хранилища, чтобы быть готовым к шантажу "Газпрома" 1 января. Есть еще вопросы анбалдинга. Но это уже вопрос и к парламенту, и к президенту. И по идее здесь не должно быть проблем. "Газпром" пытается использовать завершенность процесса анбалдинга для затягивания переговоров, но не более того", – добавил эксперт.

      Что такое анбандлинг?
      Анбандлинг собственности – это отделение производства энергии от ее передачи. То есть, фактически отрицает возможность того, чтобы одна компания и производила, и транспортировала энергию.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

      Что известно о конфликте "Нафтогаза" с "Газпромом"?

      • В марте компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании России виновной в потере компанией активов из-за оккупации Крыма. Предварительно сумма компенсации оценивается в примерно 5 миллиардов долларов.

      • В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями.

      • По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзиту газа "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" в размере 2,56 миллиарда долларов.

      • После этого "Газпром" обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Так же в начале марта компания предупредила о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.

      blog_ava
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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Газпром Нафтогаз Газ Северный поток-2 Новости России Украина – Россия Дания Видеоблоги Газовый контракт
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