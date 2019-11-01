"Нафтогаз" підготувався до шантажу "Газпрому", – Фурса

"Газпром" намагатиметься схилити Україну до короткого газового контракту, щоб потім позбавити її доходів від транзиту, пустивши основний потік газу в обхід.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економіст Сергій Фурса. Він сказав: "Україна хоче довгий контракт, який би гарантував дохід від транзиту на найближчі 10 років. Тому що втрачати кілька мільярдів доларів на рік неприємно".

До слова: Путін закликав "обнулити" взаємні претензії "Газпрому" та "Нафтогазу"

Ба більше, за його словами, "Газпром" хоче, щоб "Нафтогаз" пробачив йому майже три мільярди доларів, які "Газпром" винен за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Але це його забаганки. Поки в України сильна позиція, зокрема завдяки Данії, ми повинні відстоювати свої національні інтереси. І поки "Нафтогаз" цього чітко дотримується. Навіть під тиском європейців, які просто хочуть розв'язати проблему і не отримати на новий рік газову війну,

– пояснив Фурса.

Довідка! Енергетичне агентство Данії таки видало дозвіл на будівництво скандального газопроводу "Північний потік – 2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

Він вважає, що своєю згодою Данія затримала "Північний потік – 2" і росіяни не встигнуть побудувати його до кінця року. А тому 1 січня 2020 року їм буде необхідна українська труба

"Наразі "Нафтогаз" зробив усе, що від нього залежить. Зокрема, максимально заповнив сховища, щоб бути готовим до шантажу "Газпрому" 1 січня. Є ще питання анбалдінга. Але це вже питання і до парламенту, і до президента. І по ідеї тут не повинно бути проблем. "Газпром" намагається використовувати не завершеність процесу анбалдінга для затягування переговорів, але не більше цього", – додав експерт.

Що таке анбандлінг?

Анбандлінг власності – це відокремлення виробництва енергії від її передачі. Тобто, фактично заперечує можливість того, щоб одна компанія і виробляла, і транспортувала енергію.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

Що відомо про конфлікт "Нафтогазу" з "Газпромом"?

• У березні компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі щодо визнання Росії винною у втраті компанією активів через окупацію Криму. Попередньо сума компенсації оцінюється у приблизно 5 мільярдів доларів.

• У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами.

• За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить сплатити "Нафтогазу" в розмірі 2,56 мільярда доларів.

• Після цього "Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу. Так само на початку березня компанія попередила про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.