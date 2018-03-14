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"Нафтогаз" подтвердил встречу с "Газпромом" относительно пересмотра тарифа на поставку газа

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"Нафтогаз" готов встретиться с "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил информацию о готовности встретиться с российским "Газпромом". Встреча будет посвящена пересмотру тарифа на поставку газа.

В украинской компании заверили, что они не планируют разрывать соглашение с российским монополистом после решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщается на странице "Нафтогаза" в Facebook.

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"Кроме того, мы направили Газпрому требование о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", – заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Где именно и когда состоится встреча – пока неизвестно.

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако "Газпром" не согласился с таким решением и 2 марта заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, а по рассмотрению о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Теги: Новости Украины Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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