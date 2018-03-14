"Нафтогаз" підтвердив зустріч з "Газпромом" щодо перегляду тарифу на постачання газу

НАК "Нафтогаз України" підтвердив інформацію про готовність зустрітися з російським "Газпромом". Зустріч буде присвячена перегляду тарифу на постачання газу.

В українській компанії запевнили, що вони не планують розривати угоду з російським монополістом після рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Facebook.

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"Крім того, ми надіслали Газпрому вимоги щодо перегляду тарифу. На зустрічі, звісно, буде обговорюватися виконання рішень арбітражу", - заявив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

Де саме та коли відбудеться зустріч – поки невідомо.

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.