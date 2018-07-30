"Нафтогаз" премировал работников дочерней компании за суд с "Газпромом"

Скандл с премиями в Нафтогазе продолжается, денежные вознаграждения за судебную волокиту с Газпропом начисленные не только работникам центрального офиса, но и отдельным работникам дочерней компании.

Соответствующий документ оказался в распоряжении интернет-издания Экономическая правда.

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В нем говорится, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выписал премии некоторым работникам "Укртрансгаза" и выплаты будут осуществлены за счет этой компании. Правда, суммы не указаны.

Документ решения аукционера

Как сказал эксперт по энергетическим вопросам Александр Харченко, это вполне обычная в любых странах практика.

Это решение было не Коболева, а наблюдательного совета "Нафтогаза". Фактически, "Нафтогазом" 2 миллиарда получено, именно из этих денег, насколько я знаю, премия и выплачена. С другой части, которая должна быть получена, там есть условия, наблюдательный совет принял решение, что все остальные деньги будут выплачены после получения денег от "Газпрома" в течение этого года,

– добавил Александр Харченко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



Впоследствии стало известно, что за такой успех наблюдательный совет компании принял решение о выплате премии всем причастным к победе виде 1% от выигранной суммы.