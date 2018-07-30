"Нафтогаз" преміював працівників дочірньої компанії за суд із "Газпромом"

Скандл із преміями в Нафтогазі триває, грошові винагороди за судову тяганину з Газпропом нараховані не лише працівникам центрального офісу, а й окремим працівникам дочірньої компанії.

Відповідний документ опинився в розпорядженні інтернет-видання Економічна правда.

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У ньому йдеться, що голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв виписав премії деяким працівникам "Укртрансгазу" і виплати будуть здійснені за рахунок цієї компанії. Щоправда, суми не зазначено.



Документ рішення аукціонера

Як сказав експерт з енергетичних питань Олександр Харченко, це цілком звичайна у будь-яких країнах практика.

Це рішення було не Коболєва, а спостережної ради "Нафтогазу". Фактично, "Нафтогазом" 2 мільярди отримано, саме з цих грошей, наскільки я знаю, премія й виплачена. З іншої частини, яка має бути отримана, там є умови, спостережна рада прийняла рішення, що всі інші гроші будуть виплачені після отримання грошей від "Газпрому" протягом цього року,

– додав Олександр Харченко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.



Згодом стало відомо, що за такий успіх наглядова рада компанії ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від виграної суми.