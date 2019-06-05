"Нафтогаз" снизит цены на газ: за июнь уже придут новые платежки

Кабинет Министров Украины обязал НАК "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения уже с июня. Председатель правительства Владимир Гройсман убежден, что нет необходимости в таких высоких тарифах – они даже выше рыночной цены.

Кабмин 5 июня принял постановление, согласно которому в июне цена на газ составит 8000 гривен за 1 тысячу кубометров газа, в июле – 7700 гривен. Ранее украинцы должны были заплатить за газ за текущий месяц по другим тарифам. Для каждой области они устанавливались отдельно и колебались от 8300 до 8800 гривен за 1 тысячу кубометров газа.

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Постоянное изменение цен на газ Гройсман объясняет тем, что газовый рынок Украины очень зависит от рыночных цен. Следовательно, когда снижаются импортные цены, то и внутренние цены для украинских потребителей падают. И наоборот.

"Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положением. Они взвинтили цены до 8800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700 гривен. Это коридор, который соответствует рыночной цене", – прокомментировал Гройсман.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что в июне снизят цены для промышленных потребителей на 7,9%. Но не для всех. Привилегией могут воспользоваться те компании, что закупают газ объемом более 50 тысяч кубометров в месяц, не имеют долгов перед энергохолдингом, осуществляют полную предоплату. Для них цена составит 5803 гривны за тысячу кубометров. Для промышленных предприятий, которые не будут осуществлять предоплату, цена в июне также снизится – на 7,6% и составит 6 тысяч 423 гривны за тысячу кубометров с НДС.