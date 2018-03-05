Нафтогаз закроет свое представительство в России
НАК "Нафтогаз" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24. Ликвидировать офис планируют до 12 марта 2018 года.
Сообщает "Интерфакс".
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"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", – говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".
4 марта президент Петр Порошенко заявил, что ситуацию с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличилось поставки газа из Евросоюза.