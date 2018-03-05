Нафтогаз закриє своє представництво в Росії / Фото з відкритих джерел

НАК "Нафтогаз" закриє своє представництво в Росії, розташоване в Москві на вулиці Академіка Пилюгіна, 24. Ліквідувати офіс планують до 12 березня 2018 року.