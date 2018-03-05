"Нафтогаз" закриє своє представництво в Росії
НАК "Нафтогаз" закриє своє представництво в Росії, розташоване в Москві на вулиці Академіка Пилюгіна, 24. Ліквідувати офіс планують до 12 березня 2018 року.
Повідомляє "Інтерфакс".
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"Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".
4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.