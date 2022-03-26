В Нагорном Карабахе ввели военное положение: Россия требует от Азербайджана отвести войска

В субботу, 26 марта, в Нагорном Карабахе ввели военное положение. Согласно указу, там ввели "временное ограничение прав и свобод" граждан.

О введении военного положения в Карабахе сообщила пресс-служба председателя Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

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В период действия военного положения ограничили:

право на свободу собрания,

запретили забастовки и другие меры,

останавливается работу организаций, которые "занимаются пропагандой или иной деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности".

Между тем, в Минобороны России заявили, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности "российского миротворческого контингента" на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост.

Также они заявили, что с 24 по 25 марта азербайджанцы нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Позиции сторон

Министерство обороны Азербайджана 26 марта обвинило армянские формирования в попытке совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в регионе.

Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, попытались совершить диверсию против подразделений Азербайджанской Армии. В результате немедленных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить,

– говорится в сообщении.

Азербайджан предупредил об этом командование "российского миротворческого контингента" и Совместный российско-турецкий центр мониторинга.

Между тем, Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что армия Азербайджана прибегла "к агрессивным действиям, пытаясь обеспечить продвижение в зоне ответственности российских миротворцев" и использовала стрелковое оружие разного калибра в восточном направлении.

МИД Армении призвал "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе добиться возвращения азербайджанских войск на исходные позиции.

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