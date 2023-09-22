Пашинян заявил о провале российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе
Источник:Facebook Nikol Pashinyan
После двухдневных "террористических мероприятий" Азербайджана, Нагорный Карабах капитулировал. Однако российские "миротворцы" никоим образом не вмешались в ситуацию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российский "миротворческий" контингент, находившийся в Нагорном Карабахе с 2020 года, еще до начала "спецоперации" Азербайджана.
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"Процессы идут не по правильному пути"
Глава Армении в своем видеообращении подчеркнул, что российские СМИ отмечают, что якобы Ереван "переводит вину за свои неудачи" на Россию. Однако Пашинян опровергает это утверждение.
Есть трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, где указано, что российский миротворческий контингент должен полноценно контролировать Лачинский коридор (горный коридор, объединяющий Армению и Нагорный Карабах – 24 Канал)и гарантировать безопасность гражданского населения,
– отметил премьер-министр Армении.
Кроме того, по его словам, Армения в течение последних полутора лет отмечала то, что в Нагорном Карабахе "процессы идут не по правильном пути".
В то же время Пашинян признал, что Ереван также "несет свою долю ответственности" за ситуацию в "спорном" регионе. Однако это не означает, что Армения должна закрыть глаза на провалы так называемого "миротворческого" контингента России в Нагорном Карабахе.Справка. Российские так называемые "миротворцы" находятся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, когда закончилась вторая карабахская война. Она длилась 6 недель и завершилась перемирием между сторонами и подписанием договора между Арменией, Азербайджаном и Россией.
Россияне имели возможность достичь "перемирия"
Пашинян задает вопрос, почему россияне, имевшие возможности "достичь согласия о перемирии между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", не сделали это до проведения "террористических мероприятий" Баку.
Ведь по словам премьер-министра, все отмечали и, в частности, власти Армении то, что Нагорный Карабах был окружен азербайджанскими военными.
"Почему именно тогда Россия не осуществила свою миротворческую деятельность", – задает вопрос Никол Пашинян.
Что происходит вокруг Нагорного Карабаха
- Азербайджан 19 сентября объявил о проведении "террористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха. Однако на другой день так называемая "власть" Нагорного Карабаха фактически капитулировала.
- Среди договоренностей с Азербайджаном было, в частности, расформирование и разоружение так называемой армии обороны региона, а также выведение Арменией своих войск, техники и оружия с территории Нагорного Карабаха.
- На что Пашинян заявил о том, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом Также он отметил, что Армения не имела армии в Нагорном Карабахе с августа 2021 года.
- Премьер Армении высказал свои надежды на то, что после прекращения огня так называемые российские "миротворцы" защитят гражданское население Нагорного Карабаха".
- В то же время в столице Армении 19 сентября начались протесты, в том числе у посольства России, где собралось большое количество армян. Они обвиняли Москву в бездействии по поводу конфликта и в том, что она не предупредила Ереван о планах Азербайджана.