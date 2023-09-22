Пашинян заявил о провале российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе

После двухдневных "террористических мероприятий" Азербайджана, Нагорный Карабах капитулировал. Однако российские "миротворцы" никоим образом не вмешались в ситуацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российский "миротворческий" контингент, находившийся в Нагорном Карабахе с 2020 года, еще до начала "спецоперации" Азербайджана.

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"Процессы идут не по правильному пути"

Глава Армении в своем видеообращении подчеркнул, что российские СМИ отмечают, что якобы Ереван "переводит вину за свои неудачи" на Россию. Однако Пашинян опровергает это утверждение.

Есть трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, где указано, что российский миротворческий контингент должен полноценно контролировать Лачинский коридор (горный коридор, объединяющий Армению и Нагорный Карабах – 24 Канал)и гарантировать безопасность гражданского населения,

– отметил премьер-министр Армении.

Кроме того, по его словам, Армения в течение последних полутора лет отмечала то, что в Нагорном Карабахе "процессы идут не по правильном пути".

В то же время Пашинян признал, что Ереван также "несет свою долю ответственности" за ситуацию в "спорном" регионе. Однако это не означает, что Армения должна закрыть глаза на провалы так называемого "миротворческого" контингента России в Нагорном Карабахе.

Россияне имели возможность достичь "перемирия"

Российские так называемые "миротворцы" находятся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, когда закончилась вторая карабахская война. Она длилась 6 недель и завершилась перемирием между сторонами и подписанием договора между Арменией, Азербайджаном и Россией.

Пашинян задает вопрос, почему россияне, имевшие возможности "достичь согласия о перемирии между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", не сделали это до проведения "террористических мероприятий" Баку.

Ведь по словам премьер-министра, все отмечали и, в частности, власти Армении то, что Нагорный Карабах был окружен азербайджанскими военными.

"Почему именно тогда Россия не осуществила свою миротворческую деятельность", – задает вопрос Никол Пашинян.

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