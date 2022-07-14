Находились в районе попадания ракет: поступило 15 сообщений о без вести пропавших в Виннице

Ранее ракетный обстрел Винницы унес жизни уже 20 человек. В полицию продолжают обращаться люди, родные и близкие которых не выходят на связь.

Таких обращений у стражей порядка 15. Это цифра – по состоянию на 14:00

Больше здесь В результате удара по Виннице пострадали 90 человек, около 50 – в тяжелом состоянии

Все пропавшие находились в зоне попадания ракет

Все люди, с которыми не могут связаться, находились на той территории, куда попали российские "Калибры". Среди 20 погибших, о которых уже известно, трое – дети.

На месте обстрела продолжают работать около 400 стражей порядка. Акт терроризма задокументируют 12 следственно-оперативных групп как Нацполиции, так и СБУ.

Это циничное, жестокое и коварное преступление, которое не может иметь никакого оправдания,

– подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

В настоящее время за медицинской помощью обратилось около 90 винничан. 50 из них – в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Виннице работают горячие линии для поиска пропавших. Нужно звонить по следующим номерам –

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Ракетный обстрел Винницы: коротко

Масштабная воздушная тревога в Украине прозвучала около 10:00. Уже через полчаса о взрывах сообщили в Виннице.

Сразу стало известно, что россияне попали в гражданский объект.

Взрывы подтвердил и мэр Винницы Сергей Моргунов.

В Винницкой ОВА отметили, что 4 ракеты сбили силы ПВО.

По состоянию на 13:00 известно о 20 погибших и около сотни пострадавших.

Президент Зеленский назвал обстрел Винницы очередным терактом россии.

Смотрите в видео – Воздушные силы ВСУ об обстреле Винницы: