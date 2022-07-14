Находились в районе попадания ракет: поступило 15 сообщений о без вести пропавших в Виннице
Источник:Нацполиция Украины
Ранее ракетный обстрел Винницы унес жизни уже 20 человек. В полицию продолжают обращаться люди, родные и близкие которых не выходят на связь.
Таких обращений у стражей порядка 15. Это цифра – по состоянию на 14:00
Больше здесь В результате удара по Виннице пострадали 90 человек, около 50 – в тяжелом состоянии
Все пропавшие находились в зоне попадания ракет
Все люди, с которыми не могут связаться, находились на той территории, куда попали российские "Калибры". Среди 20 погибших, о которых уже известно, трое – дети.
На месте обстрела продолжают работать около 400 стражей порядка. Акт терроризма задокументируют 12 следственно-оперативных групп как Нацполиции, так и СБУ.
Это циничное, жестокое и коварное преступление, которое не может иметь никакого оправдания,
– подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.
В настоящее время за медицинской помощью обратилось около 90 винничан. 50 из них – в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается.Важно! В Виннице работают горячие линии для поиска пропавших. Нужно звонить по следующим номерам – 050-222-03-26 или (0432) 59-42-00.
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Ракетный обстрел Винницы: коротко
- Масштабная воздушная тревога в Украине прозвучала около 10:00. Уже через полчаса о взрывах сообщили в Виннице.
- Сразу стало известно, что россияне попали в гражданский объект.
- Взрывы подтвердил и мэр Винницы Сергей Моргунов.
- В Винницкой ОВА отметили, что 4 ракеты сбили силы ПВО.
- По состоянию на 13:00 известно о 20 погибших и около сотни пострадавших.
- Президент Зеленский назвал обстрел Винницы очередным терактом россии.
Смотрите в видео – Воздушные силы ВСУ об обстреле Винницы: