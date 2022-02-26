Находим и в**бываем их, – глава МВД в амуниции рассказал об уничтожении диверсантов

Денис Монастырский сообщил, что находится в Киеве. Продолжается организованная работа. В частности, город защищают от ДРГ и выдают оружие защитникам.

Глава МВД Украины рассказал, что только в украинской столице выдали более 25 тысяч единиц оружия и около 10 миллионов патронов. Киев будет защищаться и сражаться до последнего.

Обратите внимание Николаев готовится к круговой обороне: в город прорываются 12 танков

Монастырский заявил: он гордится, когда видит, как люди защищают свои городки, свои деревни, свои улицы, свои дома.

Украинцы самоорганизуются, чтобы не допустить никаких мародерств. Это очень важно, ведь полиция сейчас занята противодействием ДРГ, работающим в городах и селах.

Но мы находим их и в**бываем,

– заявил Монастырский.

Он также заявил, что к разным городам подходит техника. Но защитники формируют надежный тыл. Монастырский поблагодарил всех, кто взялся за оружие.

"Мы – это Украина. Украина – это мы. Мы выстоим", – подытожил глава МВД.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.