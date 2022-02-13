Однако вице-канцлер Германии отметил, что возможность избежания вооруженного конфликта сохраняется. Об этом он сообщил в интервью немецкому новостному телеканалу NTV.

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Возможно, мы находимся на грани войны в Европе. С большими армиями танков лицом друг к другу. Это абсолютно подавляет и угрожает,

– сказал Роберт Хабек.

Политик также прокомментировал визит канцлера Олафа Шольца в Украину, который состоится 14 февраля. Кроме этого, он говорит что Германия не оставит наше государство в случае нападения России.

Обратите внимание! Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Мол, это может обострить конфликт. Там говорят о необходимости дипломатического решения вопроса.

Выборочная поставка оружия

Представитель Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер проинформировал, что они поддерживают "выборочную" поставку вооружений в Украину.

По его словам, Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны:

оборудование для телекоммуникационной разведки,

приборы ночного видения,

противотанковые средства,

зенитные ракеты.

Германия не собирается поставлять Украине оружие: смотрите видео