Однак віцеканцлер Німеччини зазначив, що можливість уникнення збройного конфлікту зберігається. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому новинному телеканалу N-TV.

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Можливо, ми перебуваємо на межі війни в Європі. З великими арміями танків обличчям один до одного. Це абсолютно пригнічує та загрожує,

– сказав Роберт Габек.

Політик також прокоментував візит канцлера Олафа Шольца в Україну, який відбудеться 14 лютого. Окрім цього, він каже Німеччина не залишить нашу державу в разі нападу Росії.

Зверніть увагу! Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Мовляв, це може загострити конфлікт. Там говорять про необхідність дипломатичного розв'язання питання.

Вибіркове постачання зброї

Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер поінформував, що вони підтримують "вибіркове" постачання озброєнь в Україну.

За його словами, Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони:

обладнання для телекомунікаційної розвідки,

прилади нічного бачення,

протитанкові засоби,

зенітні ракети.

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