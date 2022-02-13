Однак віцеканцлер Німеччини зазначив, що можливість уникнення збройного конфлікту зберігається. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому новинному телеканалу N-TV.
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Можливо, ми перебуваємо на межі війни в Європі. З великими арміями танків обличчям один до одного. Це абсолютно пригнічує та загрожує,
– сказав Роберт Габек.
Політик також прокоментував візит канцлера Олафа Шольца в Україну, який відбудеться 14 лютого. Окрім цього, він каже Німеччина не залишить нашу державу в разі нападу Росії.
Вибіркове постачання зброї
Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер поінформував, що вони підтримують "вибіркове" постачання озброєнь в Україну.
За його словами, Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони:
- обладнання для телекомунікаційної розвідки,
- прилади нічного бачення,
- протитанкові засоби,
- зенітні ракети.