Находиться здесь становится все опаснее, – украинец детально рассказал о ситуации в Индии

В связи с распространением коронавируса, Украина прекратила пассажирские и авиасообщения с другими государствами. Сейчас в страну могут въехать только граждане страны. Несмотря на закрытие границ, Украина пытается эвакуировать из разных стран своих граждан.

Украинец Роман Ладзоришин в эфире 24 канала рассказал, что пока не может уехать вместе со своей женой из Индии, которая является гражданкой Кубы.

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Он отметил, что компания SkyUp организовала украинцам специальный рейс. Впрочем, даже за свои средства он не может приобрести билеты. Ведь в авиакомпании указано, что этот рейс только для граждан Украины.

Мужчина объяснил, что пробовал приобрести билет. Однако как только выбирал в опциях "другое государство", то есть Кубу, соответственно, система не дала возможности это сделать. По этому поводу он обратился к дипломату Олегу Калушку (второй секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Индии – 24 канал).

Хочу отметить, что слабо работают наши дипломаты и консулы. В течение недели я пытался дозвониться до Громова Александра (первый секретарь по консульским вопросам в посольстве Украины в Индии – 24 канал). Он ни разу не поднял трубку и не предоставил никакого ответа. Когда я обратился к Калушку Олегу и объяснил ситуацию, он сказал, что должен связаться с руководством сверху, то есть, я так понимаю, что с МИД,

– сообщил Роман Ладзоришин.

Мужчина добавил, в Министерстве иностранных дел Олегу Калушке дали отрицательный ответ относительно украинца, в частности, отказали впустить его жену на этот рейс.

По словам украинца, дипломаты ссылаются на некие "бюрократические зацепки". Потому что у его жены в паспорте есть виза типа D14. Сама она свидетельствует, что замужем за гражданином Украины, то есть, является членом семьи. Однако сейчас в посольстве требуют еще свидетельство и свидетельство о браке.

То есть, творится полный хаос. Я написал письмо в SkyUp, ответа никакого не получил. Звоню им на телефон, но только зря трачу деньги, потому что постоянно звучит музыка, а ответа никто не дает. Я могу сейчас купить этот билет, ввести некорректную информацию, что жена – украинка. Но я так понял, что только потеряю 1200 с чем-то долларов за троих пассажиров. И останусь здесь без всяких денег,

– рассказал Роман Ладзоришин.

Он пояснил, что пока не знает, что делать в этой ситуации. Впрочем добавил, что попытается указать, что жена является украинкой, и купить билет. Несмотря на то, что авиакомпания написала, что деньги за билеты они не возвращают.

Даже непосредственно при посадке на рейс мужчина попытается бороться. Впрочем, по его мнению, шансы также мизерные.

О ситуации в стране

По словам Романа Ладзоришина, ситуация в Дели ежедневно обостряется. Отели сейчас полностью закрыты. На улице туристы подвергаются очень серьезной агрессии со стороны местного населения. Они кричат: "Корона, корона", то есть слышна выраженная ненависть к людям.

Находиться здесь становится все опаснее, ежедневно сеется все больший хаос. В частности, за один вечер я видел 3 драки на улице. Когда я вышел на улицу, чтобы купить продукты, то видел, как полиция бьет людей, которые вышли продавать продукты,

– рассказал украинец.

Мужчина отметил, что правительство распространяет пропаганду о коронавирусе, и из-за этого люди пребывают в панике и страхе. Они не могут себе купить продукты, ведь правительство запретило торговлю на улицах. "Я вижу, что люди гибнут от информации о коронавирусе, а не от самого коронавируса, – добавил Роман Ладзоришин.

Что известно об эвакуации украинцев из-за коронавируса: