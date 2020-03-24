Перебувати тут стає все небезпечніше, – українець детально розповів про ситуацію в Індії

У зв'язку з поширенням коронавірусу, Україна припинила пасажирські та авіасполучення з іншими держави. Наразі в країну можуть в'їхати тільки громадяни країни. Попри закриття кордонів, Україна намагається евакуювати з різних країн своїх громадян.

Українець Роман Ладзоришин в ефірі 24 каналу розповів, що наразі не може виїхати разом зі своєю дружиною з Індії, яка є громадянкою Куби.

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Він зазначив, що компанія SkyUp організувала українцям спеціальний рейс. Втім навіть за свої кошти він не може придбати квитки. Адже в авіакомпанії вказано, що цей рейс тільки для громадян України.

Чоловік пояснив, що пробував придбати квиток. Однак як тільки обирав в опціях "іншу державу", тобто Кубу, відповідно, система не дала можливості це зробити. З цього приводу він звернувся до дипломата Олега Калушка (другий секретар з консульських питань Посольства України в Індії – 24 канал).

Хочу відзначати, що слабо працюють наші дипломати і консули. Протягом тижня я намагався додзвонитися до Громова Олександра (перший секретар з консульських питань у посольстві України в Індії – 24 канал). Він жодного разу не підняв слухавку і не надав ніякої відповіді. Коли я звернувся до Калушка Олега, і пояснив ситуацію, він сказав, що мусить зв'язатися з керівництвом зверху, тобто, я так розумію, що з МЗС,

– повідомив Роман Ладзоришин.

Чоловік додав, в Міністерстві закордонних справ Олегу Калушці надали негативну відповідь щодо українця, зокрема, відмовили впустити його дружину на цей рейс.

За словами українця, дипломати посилаються на якісь "зачіпки бюрократичні". Тому що в його дружини в паспорті є віза типу D14. Сама вона свідчить, що людина одружена з громадянином України, тобто, є членом сім’ї. Однак зараз у посольстві вимагають ще посвідку і свідоцтво про одруження.

Тобто, твориться повний хаос. Я написав лист у SkyUp, відповіді ніякої не отримав. Телефоную їм на телефон, але тільки даремно витрачаю гроші, тому що постійно лунає музика, а відповіді ніхто не надає. Я можу зараз придбати цей квиток, ввести некоректну інформацію, що дружина – українка. Але я так зрозумів, що лише втрачу 1200 з чимось доларів за трьох пасажирів. І залишуся тут без жодних грошей,

– розповів Роман Ладзоришин.

Він пояснив, що наразі не знає, що робити в цій ситуації. Втім додав, що спробує вказати, що дружина є українкою, і придбати квиток. Попри те, що авіакомпанія написала, що гроші за квитки вони не повертають.

Навіть безпосередньо при посадці на рейс чоловік спробує боротися. Втім, на його думку, шанси також є мізерними.

Про ситуацію в країні

За словами Романа Ладзоришина, ситуація в Делі щодня загострюється. Готелі наразі повністю закриті. На вулиці туристи зазнають дуже великої агресії з боку місцевого населення. Вони кричать: "Корона, корона", тобто чути виражену ненависть до людей.

Перебувати тут стає все небезпечніше, щодня сіється все більший хаос. Зокрема, за один вечір я бачив 3 бійки на вулиці. Коли я вийшов на вулицю, щоб купити продукти, то бачив, як поліція б’є людей, які вийшли продавати продукти,

– розповів українець.

Чоловік відзначив, що уряд поширює пропаганду про коронавірус, і через це люди перебувають в паніці і страху. Вони не можуть собі купити продукти, адже уряд заборонив торгівлю на вулицях. "Я бачу, що люди гинуть від інформації про коронавірус, а не від самого коронавірусу, – додав Роман Ладзоришин.

Що відомо про евакуацію українців через коронавірус: