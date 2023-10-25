Вероятнее всего, Хмельницкая АЭС была мишенью для российских дронов, – Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на террористическую атаку россиян по Хмельницкой области. Украинский лидер заявил, что, вероятно, мишенью для российских дронов была Хмельницкая АЭС.

Украинский лидер подчеркнул, что в городе Славута сейчас фиксируют ущерб, причиненный российскими дронами в ночь на 25 октября. Защитники украинского неба сбили "Шахеды". В то же время они повредили многие дома. В частности, выбиты стекла в окнах, двери, повреждены крыши зданий.

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Вероятнее всего, мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция – волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС... На сегодня известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что этот удар в направлении АЭС является очередным напоминанием для партнеров Украины. Очень важно усиливать украинскую ПВО. Кроме того, это напоминание, как опасно, когда Россия может обходить санкции. Потому что в дронах есть, в частности, компоненты, имеющие западное происхождение.

В каком состоянии Хмельницкая АЭС

Василий Сидор – городской голова Славуты – рассказал, какая ситуация сейчас на Хмельницкой АЭС. К счастью, радиоционный фон в норме.

Ранее в Минэнерго сообщали, что враг повредил два здания возле АЭС. Речь идет об административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.