Наибольшая экспортная позиция Украины – зерновые и масличные культуры: что будет с ценами

Мировая торговля растет из-за восстановления глобальной экономики после коронакризиса. В тренде и Украина.

В 2021 за полгода экспорт отечественных товаров вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, его сумма составляет почти 30 млрд долларов. Половина украинского экспорта – это продовольственное и металлургическое сырье.

"На сегодня есть привлекательная конъюнктура на наш экспорт сырьевой... однако дальше естественное колебание цену опустит, и не надо рассчитывать, что весь следующий год будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт", – пояснил Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины.

Наибольшая экспортная позиция Украины – зерновые и масличные культуры, спрос на них поддерживают правительственные импортеры из разных стран. Тендеры на новый урожай пшеницы уже объявили Филиппины, Япония, Алжир и Корея. Но в то же время покупатели сдержанны и выжидают более дешевых цен. Рынок уже чувствует разворот ценового тренда.

"Если мы говорим о сельскохозяйственной продукции, здесь очень многое зависит от уровня урожая. Например, сейчас засуха в Бразилии – это влияет. Но рекордные урожаи будут в Украине и в России – и это приведет к тому, что много продукции попадет на рынок и цены опустятся", – прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса.