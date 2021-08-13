У 2021 за пів року експорт вітчизняних товарів зріс на третину у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, його сума складає майже 30 млрд доларів. Половина українського експорту – це продовольча та металургійна сировина.

"На сьогодні є приваблива кон’юнктура на наш експорт сировинний… Проте далі природнє коливання ціну опустить, і не треба розраховувати, що весь наступний рік буде сприятлива кон’юнктура на наш сировинний експорт", – пояснив Андрій Новак, голова Комітету економістів України.

Найбільша експортна позиція України – зернові та олійні культури, попит на них підтримують урядові імпортери з різних країн. Тендери на новий врожай пшениці вже оголосили Філіпіни, Японія, Алжир і Корея. Але у той же час покупці стримані та вичікують дешевших цін. Ринок вже відчуває розворот цінового тренду.

"Якщо ми говоримо про сільськогосподарську продукцію, тут дуже багато залежить від рівня врожаю. Наприклад, зараз посуха в Бразилії – це впливає. Але рекордні врожаї будуть в Україні та в Росії – і це призведе до того, що багато продукції потрапить на ринок і ціни опустяться", – прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса.