Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давыдюк. По его словам, у Украины еще далеко не жесткая риторика по Венгрии, учитывая то, что говорит власть соседнего государства.

Обратите внимание Венгрия работает не только против Украины, – политолог

Наибольшее бремя Европы

Политолог подчеркнул, что если бы министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто больше молчал, то отношения с этой страной могли бы быть в разы лучше. По его словам, сейчас основа венгерской политики – это пророссийская подыгрыш и подтанцовка.

Самая большая тяжесть Европы – Венгрия. Сейчас это самое пророссийское политическое образование, – заявил Давыдюк.

Он отметил, что Венгрия – это некий "кордебалет русского театра". В то же время, подыгрывая государству-агрессорцы – венгры мешают Европе принимать серьезные решения.

Давидюк рассказал об венгерском подыгрыше России: смотрите видео



Большего вреда не нанесет

По мнению главы ОО "Ассоциация Политических Наук" Дмитрия Синченко , все же не надо думать, что политика Венгрии в Украину ухудшается. Он отметил, что при всей антиукраинской риторике нужно делать выводы из реальных действий этого государства.

По словам Синченко, Венгрия активно голосует за все ограничения по России, кроме тех, которые касаются энергоносителей. Она также поддерживает наше государство в стремлении вступить в Европейский Союз.

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В то же время, Синченко добавил, что Венгрия уже нанесла Украине максимальный ущерб, на который она была готова, на внешнеполитическом уровне, поэтому хуже уже не будет. Тогда она получила четкий ответ от Европейского Союза.

Планы по захвату Закарпатья

Эксперт общественного движения "Все вместе!" Евгений Сависько считает, что от Венгрии не следует ожидать чего-то хорошего. Он отметил, что украинцы уже должны привыкнуть к постоянно напряженным отношениям с такой соседкой.

По словам Сависько, к началу полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия выставила войска вдоль границы с нашим государством. Официально правительство заявляло, что так хочет защититься от наплыва беженцев, однако у него была другая цель – в случае успеха России, Венгрия должна была захватить Закарпатье.

Он отметил, что пока Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска, до этого армия и спецслужбы Венгрии будут только нагнетать и провоцировать вдоль линии границы с нашим государством. В то же время и на территории Закарпатья.

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