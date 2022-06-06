Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. За його словами, в України ще далеко не жорстка риторика щодо Угорщини, враховуючи те, що говорить влада сусідньої держави.

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Найбільший тягар Європи

Політолог наголосив, що якби міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто більше мовчав, то відносини з цією країною могли б бути в рази кращі. За його словами, зараз основа угорської політики – це проросійське підігрування та підтанцьовування.

Найбільший тягар Європи – Угорщина. Зараз це найбільш проросійське політичне утворення, – заявив Давидюк.

Він зауважив, що Угорщина – це такий собі "кордебалет російського театру". Водночас підігруючи державі-агресорці – угорці заважають Європі ухвалювати серйозні рішення.

Давидюк розповів про угорське підігравання Росії: дивіться відео



Більшої шкоди не завдасть

На думку голови ГО "Асоціація Політичних Наук" Дмитра Сінченка, все ж не треба думати, що політика Угорщини до України погіршується. Він зазначив, що попри всю антиукраїнську риторику потрібно робити висновки з реальних дій цієї держави.

За словами Сінченка, Угорщина активно голосує за усі обмеження щодо Росії, окрім тих, які стосуються енергоносіїв. Також вона підтримує нашу державу в прагненні вступити у Європейський Союз.

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Водночас Сінченко додав, що Угорщина вже завдала Україні максимальної шкоди, на яку вона була готова, на зовнішньополітичному рівні, тому гірше вже не буде. Тоді отримала чітку відповідь від Європейського Союзу.

Плани щодо захоплення Закарпаття

Експерт громадського руху "Всі разом!"Євген Савісько, вважає, що від Угорщини не слід чекати чогось хорошого. Він зазначив, що українці вже мали б звикнути до постійно напружених відносин із такою сусідкою.

За словами Савіська, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина виставила війська вздовж кордону з нашою державою. Офіційно, уряд заявляв, що так хоче захиститись від напливу біженців, однак в нього була інша мета – у разі успіху Росії, Угорщина мала захопити Закарпаття.

Він зауважив, що поки Збройні сили України стримують російські війська, доти армія та спецслужби Угорщини лише нагнітатимуть та чинитимуть провокації вздовж лінії кордону з нашою державою. Водночас і на території Закарпаття.

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