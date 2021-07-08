Самый большой полигон Вооруженных сил Украины заработал в полную силу: фото
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Самый большой испытательный полигон Вооруженных сил Украины "Ягорлык" начал полноценное функционирование. Он расположен на Херсонщине.
В Генштабе отметили, что в 2014 году ВСУ потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра "Чауда". Это произошло из-за оккупации Крыма Россией.
Необходимо было создание нового полигона. Там могли бы проводить тренировки в ведении противовоздушной боя подразделения зенитных ракетных войск. К тому же, это позволило бы осуществлять пуски зенитных управляемых ракет и испытать перспективное оружие большой дальности – противокорабельный комплекс "Нептун" или реактивную систему залпового огня "Ольха".
"Ягорлык" предназначен для:
- стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии;
- испытания перспективного оружия большой дальности поражения;
- с рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией;
- а также ведение противовоздушной боя современными техническими средствами.
Над созданием полигона "Ягорлык" начали работать еще в 2018 году. Тогда стартовали поиски места, которое бы соответствовало всем требованиям и требованиям ВСУ. Воплощать проект в реальность начали уже в конце 2019 года.
Полигон "Ягорлык» на Херсонщине / Фото Генштаба ВСУ
"Ягорлык" – один из самых современных полигонов Европы
Заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко подчеркнул, что испытательный полигон – это не только территория. Для полноценного функционирования там, в частности:
- должны быть развернуты системы связи, наблюдения, охраны, инженерной разведки;
- а также нужны сводные помещения для работы и размещения персонала.
По словам Тимошенко, "Ягорлык" уже использовали по назначению, пока длилось его строительство. Впрочем, тогда были определенные ограничения. Теперь же он заработал в полную силу.
По состоянию оснащение это один из самых современных полигонов Европы. Площадь площадки составляет около 3700 гектаров. Работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться и дальше,
– сообщил генерал-лейтенант.
И добавил, что существующая система визуального контроля позволяет руководству ВСУ в режиме реального времени наблюдать за испытаниями даже не выходя из рабочего кабинета в Киеве.Обратите внимание! На полигоне уже работают солнечная электростанция и артезианская скважина. В ближайшее время там пройдут стрельбы артиллерийской системы "Богдана".