Наибольший страх россиян сейчас – попасть в армию, – советник главы МВД

В России из-за значительных потерь личного состава на украинской территории могут объявить всеобщую мобилизацию. Однако сами россияне этого очень боятся.

Они хотят смотреть о войне в Украине по телевизору, но не воевать. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Наибольший страх, который есть в России – это попасть сейчас в армию. Большая задача украинцев, имеющих возможность звонить россиянам: говорите, что их могут забрать в армию и они будут здесь умирать", – отметил советник главы МВД.

По словам Денисенко, вероятно, Владимир Путин пока колеблется, стоит ли идти на всеобщую мобилизацию населения. Он понимает, что русские не собираются даже рассматривать участие в войне.

Каждый (русский – 24 канал) с 18 до 60 лет может оказаться в сырой земле Украины. Наша большая задача – сорвать возможность этой мобилизации,

– подчеркнул советник министра.

Денисенко также отметил, что в России могут многое говорить о сирийских наемниках, которые приедут воевать в Украину. Однако все это несущественные человеческие ресурсы.

Денисенко рассказал о возможной мобилизации в России: смотрите видео