Найденные во время обыска 38 миллионов гривен отдали армии
10 марта 2022 , 08:23Читати новину українською
Источник:Бюро экономической безопасности
Во время обысков на киевском предприятии правоохранители обнаружили более 700 тысяч евро и почти 500 тысяч долларов, что составляет более 38 миллионов гривен. Деньги передали армии.
Бюро экономической безопасности Украины и Офис генпрокурора разоблачили должностных лиц столичного предприятия, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
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На основании судебного решения 38 миллионов перечислили на специальный счет на нужды ВСУ.
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