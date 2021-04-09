Тотальная антисанитария и беспорядок: в каких условиях жил найденный 7-летний мальчик с Волыни
На Волыни 8 апреля на болоте нашли 7-летнего мальчика, который пропал без вести. Он был обессилен, но жив. Полицейские видели условия, в которых они жили с мамой и старшим братом - там царствовала тотальная антисанитария и беспорядок. Поэтому правоохранители возвращать Матвея в дом к матери не спешат.
Источник:Национальная полиция
Как выяснили в полиции, у Матвея есть старший брат Денис, ему 12 лет. Они втроем с мамой живут в доме. Но условия, в которых им приходится находиться – ужасны.
Предыстория Пропавшего 7-летнего мальчика с Волыни живым нашли в болоте: его отыскал пес
Что известно об их жилье
После того, как полицейские спасли 7-летнего Матвея, его вместе с братом временно поместили в больницу. Там медики следят за их питанием и состоянием здоровья.
После того, как правоохранители воочию увидели условия, в которых проживали ребята из неполной семьи, их позиция – не возвращать их матери.
Мать поблагодарила, что полицейские разыскали ее сына, однако пока еще рано говорить о том, что женщина стала на путь исправления,
– отметила руководительница сектора ювенальной превенции ГУНП Инна Остапович.
Родственники отца ребят готовы взять несовершеннолетних к себе. Однако полицейские совместно с социальными службами еще проверят условия, в которых они будут проживать. Уже тогда они решат направлять ли братьев в эту семью.
Если же ответ будет не удовлетворительным, их поместят в приют, где можно находиться до 90 дней.
Полицейские провели заседание, где решили дальнейшую судьбу мальчиков / Фото Нацполиция
Что известно об исчезновении и поиске парня на Волыни
- Второклассник Матвей из поселка Орехов, на Волыни, 7 апреля не вернулся домой. Он более 15 часов бродил по незнакомой местности.
- Мальчик отошел от дома на 10 километров. Его нашли на следующий день после обеда в камышах возле болота, где он провел всю ночь.
- Мама об исчезновении младшего сына сообщила только утром. Правоохранители сообщают, что больше судьбой Матфея занимался его старший брат.
- На след ребенка вышел служебный пес. Парня достали из грязи, дальше везли на телеге, а в село больше километра его нес на руках один из полицейских.
Полицейский, который нес мальчика / Фото Нацполиция
- К счастью, история имеет счастливый конец: мальчик жив и здоров, его накормили и предоставили теплые вещи.
- Правоохранители в тот день выяснили, что дети жили в ужасных условиях. Из-за этого они забрали и старшего сына в больницу.
- Позже Матвей заявил, что станет полицейским, когда вырастет.
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Жилищные условия в доме потерянного мальчика с Волыни / Фото Нацполиция
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