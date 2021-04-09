На Волыни 8 апреля на болоте нашли 7-летнего мальчика, который пропал без вести. Он был обессилен, но жив. Полицейские видели условия, в которых они жили с мамой и старшим братом - там царствовала тотальная антисанитария и беспорядок. Поэтому правоохранители возвращать Матвея в дом к матери не спешат.

Как выяснили в полиции, у Матвея есть старший брат Денис, ему 12 лет. Они втроем с мамой живут в доме. Но условия, в которых им приходится находиться – ужасны.

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Что известно об их жилье

После того, как полицейские спасли 7-летнего Матвея, его вместе с братом временно поместили в больницу. Там медики следят за их питанием и состоянием здоровья.

После того, как правоохранители воочию увидели условия, в которых проживали ребята из неполной семьи, их позиция – не возвращать их матери.

Мать поблагодарила, что полицейские разыскали ее сына, однако пока еще рано говорить о том, что женщина стала на путь исправления,

– отметила руководительница сектора ювенальной превенции ГУНП Инна Остапович.

Родственники отца ребят готовы взять несовершеннолетних к себе. Однако полицейские совместно с социальными службами еще проверят условия, в которых они будут проживать. Уже тогда они решат направлять ли братьев в эту семью.

Если же ответ будет не удовлетворительным, их поместят в приют, где можно находиться до 90 дней.



Полицейские провели заседание, где решили дальнейшую судьбу мальчиков / Фото Нацполиция

Что известно об исчезновении и поиске парня на Волыни

Второклассник Матвей из поселка Орехов, на Волыни, 7 апреля не вернулся домой. Он более 15 часов бродил по незнакомой местности.

Мальчик отошел от дома на 10 километров. Его нашли на следующий день после обеда в камышах возле болота, где он провел всю ночь.

Мама об исчезновении младшего сына сообщила только утром. Правоохранители сообщают, что больше судьбой Матфея занимался его старший брат.

На след ребенка вышел служебный пес. Парня достали из грязи, дальше везли на телеге, а в село больше километра его нес на руках один из полицейских.



Полицейский, который нес мальчика / Фото Нацполиция

К счастью, история имеет счастливый конец: мальчик жив и здоров, его накормили и предоставили теплые вещи.

Правоохранители в тот день выяснили, что дети жили в ужасных условиях. Из-за этого они забрали и старшего сына в больницу.

Позже Матвей заявил, что станет полицейским, когда вырастет.

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Жилищные условия в доме потерянного мальчика с Волыни / Фото Нацполиция