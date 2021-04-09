На Волині 8 квітня на болоті відшукали 7-річного хлопчика, який зник безвісти. Він був знесилений, але живий. Поліцейські бачили умови, вони жили з мамою та старшим братом - там царювала тотальна антисанітарія та безлад. Через це правоохоронці повертати Матвійка в дім до матері не поспішають.

Як з'ясували у поліції, у Матвія є старший брат Денис, йому 12 років. Вони втрьох з мамою живуть у будинку. Але умови, в яких їм доводиться перебувати – жахливі.

Передісторія Зниклого 7-річного хлопчика з Волині живим знайшли в болоті: його відшукав пес

Що відомо про їхнє житло

Після того, як поліцейські врятували 7-річного Матвія, його разом з братом тимчасово помістили в лікарню. Там медики слідкують за їхнім харчуванням та станом здоров'я.

Після того, як правоохоронці на власні очі побачили умови, в яких проживали хлопці з неповної сім'ї, їхня позиція – не повертати їх матері.

Матір подякувала, що поліцейські розшукали її сина, однак наразі ще рано говорити про те, що жінка стала на шлях виправлення,

– зазначила очільниця сектору ювенальної превенції ГУНП Інна Остапович.

Родичі батька хлопців готові взяти неповнолітніх до себе. Проте поліцейські спільно з соціальними службами ще перевірять умови, в яких вони проживатимуть. Вже тоді вони вирішать чи направляти братів в цю родину.

Якщо ж відповідь буде не задовільна, їх помістять в притулок, де можна перебувати до 90 днів.



Поліцейські провели засідання, де вирішили подальшу долю хлопчиків / Фото Нацполіція

Що відомо про зникнення та пошук хлопця на Волині

Другокласник Матвій з селища Горіхів, що на Волині, 7 квітня не повернувся додому. Він понад 15 годин блукав незнайомою місцевістю.

Хлопчик відійшов від дому на 10 кілометрів. Його знайшли наступного дня пообідді в очереті поблизу болота, де він провів там всю ніч.

Мама про зникнення молодшого сина повідомила тільки зранку. Правоохоронці повідомляють, що більше долею Матвія переймався його старший брат.

На слід дитини вийшов службовий пес. Хлопця дістали із багнюки, далі везли на підводі, а до села більше кілометра його ніс на руках один з поліцейських.



Поліцейський, який ніс хлопчика / Фото Нацполіція

На щастя, історія має щасливий кінець: хлопчик живий та здоровий, його нагодували та надали теплі речі.

Правоохоронці того дня з'ясували, що діти мешкали в жахливих умовах. Через це вони забрали й старшого сина до лікарні.

Пізніше Матвій заявив, що стане поліцейським, коли виросте.

Актуально На Луганщині знайшли тіло 17-річного хлопця: його шукали майже 2 місяці



Житлові умови в будинку загубленого хлопчика з Волині / Фото Нацполіція