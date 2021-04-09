Тотальна антисанітарія та безлад: в яких умовах жив знайдений 7-річний хлопчик з Волині
На Волині 8 квітня на болоті відшукали 7-річного хлопчика, який зник безвісти. Він був знесилений, але живий. Поліцейські бачили умови, вони жили з мамою та старшим братом - там царювала тотальна антисанітарія та безлад. Через це правоохоронці повертати Матвійка в дім до матері не поспішають.
Джерело:Національна поліція
Як з'ясували у поліції, у Матвія є старший брат Денис, йому 12 років. Вони втрьох з мамою живуть у будинку. Але умови, в яких їм доводиться перебувати – жахливі.
Передісторія Зниклого 7-річного хлопчика з Волині живим знайшли в болоті: його відшукав пес
Що відомо про їхнє житло
Після того, як поліцейські врятували 7-річного Матвія, його разом з братом тимчасово помістили в лікарню. Там медики слідкують за їхнім харчуванням та станом здоров'я.
Після того, як правоохоронці на власні очі побачили умови, в яких проживали хлопці з неповної сім'ї, їхня позиція – не повертати їх матері.
Матір подякувала, що поліцейські розшукали її сина, однак наразі ще рано говорити про те, що жінка стала на шлях виправлення,
– зазначила очільниця сектору ювенальної превенції ГУНП Інна Остапович.
Родичі батька хлопців готові взяти неповнолітніх до себе. Проте поліцейські спільно з соціальними службами ще перевірять умови, в яких вони проживатимуть. Вже тоді вони вирішать чи направляти братів в цю родину.
Якщо ж відповідь буде не задовільна, їх помістять в притулок, де можна перебувати до 90 днів.
Поліцейські провели засідання, де вирішили подальшу долю хлопчиків / Фото Нацполіція
Що відомо про зникнення та пошук хлопця на Волині
- Другокласник Матвій з селища Горіхів, що на Волині, 7 квітня не повернувся додому. Він понад 15 годин блукав незнайомою місцевістю.
- Хлопчик відійшов від дому на 10 кілометрів. Його знайшли наступного дня пообідді в очереті поблизу болота, де він провів там всю ніч.
- Мама про зникнення молодшого сина повідомила тільки зранку. Правоохоронці повідомляють, що більше долею Матвія переймався його старший брат.
- На слід дитини вийшов службовий пес. Хлопця дістали із багнюки, далі везли на підводі, а до села більше кілометра його ніс на руках один з поліцейських.
Поліцейський, який ніс хлопчика / Фото Нацполіція
- На щастя, історія має щасливий кінець: хлопчик живий та здоровий, його нагодували та надали теплі речі.
- Правоохоронці того дня з'ясували, що діти мешкали в жахливих умовах. Через це вони забрали й старшого сина до лікарні.
- Пізніше Матвій заявив, що стане поліцейським, коли виросте.
Актуально На Луганщині знайшли тіло 17-річного хлопця: його шукали майже 2 місяці
Житлові умови в будинку загубленого хлопчика з Волині / Фото Нацполіція
Поділитися новиною