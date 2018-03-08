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Найденный в России мешок с человеческими руками не имеет криминального происхождения

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Следом России проводит проверку по факту находки мешка с человеческими руками
Следом России проводит проверку по факту находки мешка с человеческими руками / Фото из открытых источников

Найденные в мешке кисти рук в российском Хабаровске не имеют криминального происхождения. Однако следователи начали проверку по факту находки.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Следственный комитет России.

Отметим, что в Хабаровске обнаружен мешок с 26-28 парами отрубленных человеческих кистей рук, в отношении которых ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры по установлению сведений о неопознанных трупах.

"Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы непредусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов.

Теги: Жертвы Новости России Расследования
Источник: 24 Канал
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