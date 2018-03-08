Знайдений в Росії мішок з людськими руками не має кримінального походження

Знайдені в мішку кисті рук у російському Хабаровську не мають кримінального походження. Проте слідчі почали перевірку за фактом знахідки.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Слідчий комітет Росії.

Зазначимо, що в Хабаровську виявлений мішок з 26-28 парами відрубаних людських кистей рук, щодо яких раніше проводилися судово-медичні дослідження і вживалися заходи щодо встановлення відомостей про непізнані трупи.

"Знайдені біологічні об'єкти (кисті рук) не мають кримінального походження, але були утилізовані непередбаченим законом способом. Слідчі СКР встановлюють всі обставини події", – мовиться в повідомленні.

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Зазначається, що за результатами перевірки буде дана оцінка діям посадових осіб судово-медичної установи Хабаровська, що відповідають за утилізацію зазначених біологічних об'єктів.