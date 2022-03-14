Найдено еще одно подтверждение подготовки Россией химической атаки против Украины
Источник:телеграм-канал SPRAVDI
Россия может готовить химическое оружие против Украины, поскольку в Кремле не раз заявляли, что такое готовят в нашем государстве. Теперь появилось еще одно подтверждение, что РФ может применить химическое оружие.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выяснил, что на оккупированных Россией территориях подметили присутствие специалистов-химиков.
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Так, четверо суток назад в результате боя с российскими войсками возле Старомлиновки в Донецкой области уничтожили много оккупантов.
Среди большого количества полученных документов российских военных найдено удостоверение и офицера узкопрофильной специализации на имя Афтаева Александра Викторовича. До гибели он служил в воинской части 21222 – а это "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия" в городе Пенза,
– заявили в Центре.
Из документа стало известно, что офицер до службы в армии окончил "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".
Документы российского военного химика / Фото Центра стратегических коммуникаций
Таким образом, полученные документы могут свидетельствовать о подготовке Россией теракта против Украины с применением химического оружия.
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