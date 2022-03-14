Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з’ясував, що на окупованих Росією територіях помітили присутність спеціалістів-хіміків.

До теми Дуда заявив, що застосування Путіним хімічної зброї дасть НАТО "зелене світло"

Так, чотири доби тому в результаті бою з російськими військами біля Старомлинівки на Донеччині знищили багато окупантів.

Серед великої кількості отриманих документів російських військових знайдено посвідчення і офіцера вузькопрофільної спеціалізації на ім'я Афтаева Алєксандра Вікторовича. До загибелі він служив у військовій частині 21222 – а це "Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї" у місті Пенза,

– заявили у Центрі.

З документі стало відомо, що офіцер до служби в армії закінчив "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".



Документи російського війського хіміка / Фото Центру стратегічних комунікацій

Таким чином, отримані документи можуть свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.

Важливо – Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна: