Журналіст BBC під час інтерв'ю запитав Анджея Дуду, чи може Росія застосувати хімічну зброю.

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На це питання президент Польщі відповів, що Путін може використовувати будь-що, особливо коли він перебуває в цій складній ситуації. Проте всі сподіваються, що він не наважиться на це.

На запитання, чи може це викликати втручання НАТО, Дуда відповів: "Звичайно, бо хімічна зброя змінить усю ситуацію".

НАТО доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи, але і для всього світу,

– запевнив він.

Президент Польщі додав, Путін політично вже програв цю війну, і у військовому плані він її не виграє.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про можливість хімічної атаки з боку Росії. За його словами, підготовкою до цього можуть бути заяви Москви про те, що в Україні нібито працюють лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї.

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