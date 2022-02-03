Найдите 10 отличий: рупоры Кремля в Беларуси опозорились фейком об Украине

По поводу украинского БПЛА, который якобы посадила у себя на территории Беларусь, нужны уточнения, но замечу следующее. Россия уже вторые сутки культивирует фейки об украинских беспилотниках.

Засуетились из-за Эрдогана

Связано это с тем, что сегодня, в ходе визита президента Турции в Украину будут подписаны важные договора по теме БПЛА. И именно подписание этих договоров Россия и ее марионетки, что на оккупированной части Донбасса, что в Беларуси, намерены сорвать.

Актуально Россия хотела устроить ЕС шантаж, а вышло "назло маме отморожу уши"

"Сенсация" от лукашистов

Российские и беларуские пропагандисты заявляют, что в Беларуси сбили украинский БПЛА, который "вторгся" в воздушное пространство Республики Беларусь. При этом было представлено фото сбитого БПЛА и назван его тип – Spectator.

А теперь, внимание, фото украинского БПЛА Spectator и небольшое развлечение – найдите 10 отличий.



Фото якобы украинского БПЛА, который обнародовали беларуские пропагандисты / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко



Так в действительности выглядит БПЛА Spectator / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко

Да, я не исключаю, что у беларуской стороны могут быть в наличии останки украинских БПЛА, которые были сбиты оккупантами на Донбассе и переправлены через Россию в Республику Беларусь для организации провокации, посредством которой через Минск попытаются дискредитировать Украину.

Но, очевидно, что тот БПЛА, который российские и беларуские пропагандисты выдают за сбитый украинский Spectator, хоть отдаленно на него и похож, но все же больше никчемная дешевая копия, чем неповторимый оригинал.

Запутались в собственном вранье

История с "украинским" БПЛА сбитым в Беларуси принимает все более абсурдный оборот. Так, сбитый в Беларуси, как оказалось, аж 24 января, "украинский" БПЛА беларусы никак не могут идентифицировать. То его называют, Spectator, на который он не похож, а теперь его называют UJ-22 "Укрджет", на который он так же не похож!

То есть, исходя из всего вышеизложенного, беларусы за полторы недели так и не смогли идентифицировать то, что они "сбили", но уверены на все 146%, что это украинский БПЛА.

Прилагаю к фото "сбитой" в Беларуси вундервафли, соответственно, фото как Spectator, так и UJ-22 "Укрджет".



Беларусы так и не определились, какой именно БПЛА они "сбили" / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко



По новой версии Беларуси, они якобы сбили "Укрджет" / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко

В продолжение темы – блог Макарука о поставках Россией военных беспилотников на Донбасс: видео