Венедиктова поспешила, – Найем назвал причину отстранения Мамедова

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов увольняется с должности. Соответствующее решение может быть связано с политической позицией Ирины Венедиктовой.

Об этом в эфире 24 канала рассказал адвокат Маси Найем. Согласно его информации, давление на Мамедова началось после публикации в СМИ относительно преподавания в Одесском национальном университете Мечникова.

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"Быстро оформили обращение от Офиса генпрокурора в СБУ, и именно это стало основанием для того, чтобы Гюндузу не продлили доступ к государственной тайне", – сказал Найем.

Адвокат считает, что такое основание для лишения доступа к гостайне "является ничтожным, поскольку обычно это техническая ошибка". Кроме того, в декларации Гюндуз Мамедов уже указывал, что преподает в соответствующем учебном заведении, отмечает Маси Найем.

Найем: это не выгодно Венедиктовой

"Гюндуз на самом деле является эффективным и самостоятельным прокурором. Это не выгодно Ирине Венедиктовой. Она играет в свою собственную игру, это проблемы политические", – подчеркнул адвокат.

В то же время если департамент надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, не будет эффективным – фактически не будет эффективным документирование преступлений России против Украины.

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"По моему мнению, это выгодно тем, кому Венедиктова обязана своей должностью, она играет свою игру на руку ОПЗЖ или кому-то другому, это не мне давать оценку. В целом бенефициаром увольнения фактически станет Россия", – считает Маси Найем.

Только Мамедов начал входить в соответствующий департамент, начались минимальные давления со стороны сателлитов России, через чиновников в частности. Однако определенные проблемы начались после назначения Венедиктовой, сказал адвокат.

Мне кажется, она уже сейчас поспешила, потому что знает, что своими действиями фактически мешает президенту. Но я думаю, что она ожидает осенью своего увольнения,

– отметил Маси Найем.

Он добавил, что сейчас Гюндуз Мамедов будет увольняться по собственному желанию, поскольку он "не хочет бороться, работать под Венедиктовой, которая не уважает независимость прокуроров".

Маси Найем об увольнении Гюндуза Мамедова: смотрите видео

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