Про це в ефірі 24 каналу розповів адвокат Масі Найєм. Згідно з його інформації, тиск на Мамедова почався після публікації у ЗМІ щодо викладання в Одеському національному університеті Мечникова.

До теми "Систематично тиснуть": Мамедов звільняється з Офісу генпрокурора

"Швидко оформили звернення від Офісу генпрокурора до СБУ, і власне це стало підставою для того, щоб Гюндузу не продовжили доступ до державної таємниці", – сказав Найєм.

Адвокат вважає, що така підстава щодо позбавлення доступу до держтаємниці "є нікчемною, оскільки зазвичай це технічна помилка". Окрім того, в декларації Гюндуз Мамедов вже вказував, що викладає у відповідному навчальному закладі, сказав Масі Найєм.

Найєм: Це не вигідно Венедіктовій

"Гюндуз насправді є ефективним і самостійним прокурором. Це не вигідно Ірині Венедіктовій. Вона грає у свою власну гру, це проблеми політичні", – наголосив адвокат.

Водночас якщо департаменто нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту не буде ефективним – фактично не буде ефективним документування злочинів Росії проти України.

Зверніть увагу Венедіктова передала "департамент війни" близькому до Медведчука прокурору

"На мою думку, це вигідно тим, кому Венедіктова зобов'язана своєю посадою, вона грає свою гру на руку ОПЗЖ або когось іншого, це не мені давати оцінку. Загалом бенефіціаром звільнення фактично стане Росія", – вважає Масі Найєм.

Тільки Мамедов почав входити у відповідний департамент, почались мінімальні тиски з боку сателітів Росії, через посадовців зокрема. Проте певні проблеми почались після призначення Венедіктової, сказав адвокат.

Мені здається, вона вже зараз поквапилась, бо знає, що своїми діями фактично заважає президенту. Але я думаю, що вона очікує восени своє звільнення,

– зазначив Масі Найєм.

Він додав, що наразі Гюндуз Мамедов буде звільнятись за власним бажанням, оскільки він "не хоче боротись, працювати під Венедіктовою, яка не поважає незалежність прокурорів".

Масі Найєм про звільнення Гюндуза Мамедова: дивіться відео

Мамедов звільняється з посади: головне