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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Накануне обмена оккупанты не прекращали стрелять по украинским позициям

      19 Читати новину українською
      Боевики не прекратили обстрелы даже накануне обмена / dt.ua

      За день до запланированного обмена пленными в субботу, 28 декабря, пророссийские боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. К счастью, среди украинских бойцов обошлось без потерь.

      Враг обстреливал наших бойцов из 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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      Трижды оккупанты стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

      • вблизи Широкино – с ручного противотанкового гранатомета;
      • возле Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов.

      Еще пять обстрелов были осуществлены в районе действия группировки "Север" (Луганская область):

      • в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;
      • рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 5 мин;
      • три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пророссийские боевики Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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