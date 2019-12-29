Накануне обмена оккупанты не прекращали стрелять по украинским позициям

За день до запланированного обмена пленными в субботу, 28 декабря, пророссийские боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. К счастью, среди украинских бойцов обошлось без потерь.

Враг обстреливал наших бойцов из 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС. Интересно: Шестой год войны: важнейшие победы украинской армии и волонтеров Трижды оккупанты стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область): вблизи Широкино – с ручного противотанкового гранатомета;

возле Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов. Еще пять обстрелов были осуществлены в районе действия группировки "Север" (Луганская область): в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;

рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 5 мин;

три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.