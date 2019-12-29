Накануне обмена оккупанты не прекращали стрелять по украинским позициям
За день до запланированного обмена пленными в субботу, 28 декабря, пророссийские боевики 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. К счастью, среди украинских бойцов обошлось без потерь.
Враг обстреливал наших бойцов из 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.
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Трижды оккупанты стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):
- вблизи Широкино – с ручного противотанкового гранатомета;
- возле Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов.
Еще пять обстрелов были осуществлены в районе действия группировки "Север" (Луганская область):
- в районе населенного пункта Крымское – из вооружения БМП;
- рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм – 5 мин;
- три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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