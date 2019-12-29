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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Напередодні обміну окупанти не припиняли стріляти по українських позиціях

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      Бойовики не припинили обстріли навіть напередодні обміну / dt.ua

      За день до запланованого обміну полоненими у суботу, 28 грудня, проросійські бойовики 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. На щастя, серед українських бійців обійшлося без втрат.

      Ворог обстрілював наших бійців з 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Тричі окупанти стріляли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;
      • біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік з Водяним – з автоматичних гранатометів.

      Ще п'ять обстрілів було здійснено у районі дії угруповання "Північ" (Луганська область):

      • в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
      • поряд з Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;
      • три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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