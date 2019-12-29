Напередодні обміну окупанти не припиняли стріляти по українських позиціях

За день до запланованого обміну полоненими у суботу, 28 грудня, проросійські бойовики 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. На щастя, серед українських бійців обійшлося без втрат.

Ворог обстрілював наших бійців з 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС. Цікаво: Шостий рік війни: найважливіші перемоги української армії та волонтерів Тричі окупанти стріляли у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область): поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;

біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік з Водяним – з автоматичних гранатометів. Ще п'ять обстрілів було здійснено у районі дії угруповання "Північ" (Луганська область): в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;

поряд з Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;

три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.