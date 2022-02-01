Накапливали деньги: у Ахметова манипулировали относительно запасов угля на ТЭС

В ДТЭК объясняли невыполнение условий по минимальным запасам угля на ТЭС отсутствием денег. Однако данные об отчетности компании свидетельствуют – деньги были.

Большинство электроэнергии в стране производит государственный "Энергоатом", то есть АЭС, но без ТЭС не обойтись. Они, как минимум, нужны в пиковые часы, когда все дома и нужно добавить мощности – утро – вечер.

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"Атомку" включали практически на максимум

АЭС в Украине неманевренные, потому что так их строили, для маневрирования используют гидроэлектростанции, ТЭС. Практически всей теплоэлектрогенерацией в стране владеет компания Рината Ахметова DTEK ENERGY.

Еще буквально 2 недели назад ни у одной из ТЭС не было минимальных запасов угля, которые должны быть на складе, чтобы станция без нарушений лицензии проработала осенне-зимний период.

Минимальные гарантированные запасы угля на ТЭС – это не право, а обязанность владельцев ТЭС. Это часть лицензионных условий и нарушать это нельзя – в противном случае штраф или лишение лицензии. Эти требования устанавливаются государством, чтобы не нервничать потом, что в какой-то момент может не хватить топлива на выработку электроэнергии.

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Так вот, предыдущие 3 месяца государство нервничало. "Атомку" включили практически на максимум, потому что ТЭС были без угля. Да, его не хватало на всех ТЭС, и государственных станциях в частности. Но сейчас не о государственных "факапах", ведь большинство теплоэнергетики – в руках Ахметова.

В ДТЭК уже третий раз за год добавлялась еще и аномальная аварийность энергоблоков. Это тогда, когда "Укрэнерго" обращается к компании: "нам нужна ваша электроэнергия", а они говорят – "мы не можем, у нас авария на блоке".

Поэтому, объясняли в "Укрэнерго", мы несколько раз просили аварийную помощь в Беларуси и Словакии. Там так и говорили, что из-за аварий на станциях ДТЭК не смог выработать достаточное количество внутренней электроэнергии, которое было нужно в энергосистеме срочно.

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Поэтому пришлось срочно просить у соседей, чтобы наша энергосистема вся и полностью не "легла". В 2021 году количество этих случаев увеличилось в разы.

"Мы примерно 10 раз активировали аварийную помощь в Бурштынский энергоостров и несколько раз в основную часть энергосистемы Украины из Беларуси и это происходило как раз из-за аварийных остановок блоков, а другие были в резерве из-за отсутствия топлива, их нельзя было включить", – сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Куницкий.

ДТЭК не завезла достаточно угля

Конечно, в ДТЭК отрицали, что это именно из-за них. В грубой форме. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил: "Сказали, что из-за аварийности ДТЭК мы обратились за помощью, я надеюсь, это было в первый и в последний раз. Или вы говорите правду, и мы готовы отвечать за свои действия, или молчите, потому что будем отвечать жестко".

Так частная компания позволяет разговаривать с ответственной за работу энергосистемы госструктурой. В то же время "Укрэнерго" попросило профильный орган проверить, а почему это в ДТЭК так часто стало все ломаться. Госэнергонадзор уже проверил.

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Что-то слишком много проблем в энергосистеме в 2021 году было связано именно с "немонополистом" в теплоэнергетике. И возникает вопрос: а эти проблемы объективные или искусственные? Поищем ответ.

ДТЭК не завезла достаточно угля на свои ТЭС. В ДТЭК сказали: не купили уголь, потому что не было на это свободных денег. Они это заявляли неоднократно, но действительно ли это так? Действительно ли у ДТЭК не было денег, чтобы купить уголь? Стоит просто взглянуть на их финансовую отчетность:

1 июля июня 2021 года на счетах DTEK ENERGY лежали 14 миллионов долларов;

30 сентября – 51 миллион долларов.

Это данные ДТЭК, они – в отчетности нидерландской DTEK ENERGY. Это фирма совладелец теплоэлектростанций. Эти сведения говорят, что деньги были.

Финансовая отчетность ДТЭК / Скриншот видео Bihus.Info

Деньги на счетах накапливались в период, когда запасы угля на ТЭС стремительно сбавлялись. И именно в период, когда в ДТЭК должны готовиться к отопительному сезону и покупать достаточно угля, но не покупали, хоть деньги были.

В целом жаловаться на невозможность обеспечить минимально обязательные запасы угля на ТЭС, когда другие бизнесы олигарха показывали миллиардную доходность, когда Ахметов покупал еще одно облэнерго, а его семья прирастала элитной недвижимостью в Швейцарии – выглядит лицемерием, не правда ли?

Так что получается, что проблема была не в отсутствии денег, а в отсутствии желания. Один тезис немонополиста – лопает, как мыльный пузырь. Да, достаточно угля не покупали, хотя деньги были.

ДТЭК не первый год уменьшает добычу угля

В то же время, еще и начали уменьшать собственную добычу в Украине. Ведь в руках Ахметова еще и абсолютное большинство украинского угля. Лучшие шахты принадлежат его холдингу.

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Так вот, ДТЭК уже не первый год уменьшает собственную добычу угля. В 2021 году добыл на 10% меньше угля, чем в 2020 году и на четверть меньше, чем в 2019 году.

Как уменьшили? В начале 2021 года ДТЭК отказалась арендовать у государства шахту "Добропольеуголь". Аренда была подписана до 2059 года, но от шахты отказались, а государство еще и доплатило Ахметову 400 миллионов гривен. Ничего так бизнес-план – берешь что-то в аренду у государства, используешь пока тебе выгодно, а потом за возврат еще и деньги получаешь.

В то же время в компании сказали, что еще и производили больше электричества. Поэтому возник дефицит угля во второй половине года. Это действительно могло бы объяснить невыполнение лицензионных условий по минимальным запасам в отопительный сезон. Если бы не еще одно но.

Неточности с сожженной электроэнергией

В течение года более 1,5 миллиона тонн угля, по данным "Цензор.НЕТ", ДТЭК сожгла для экспорта электроэнергии в Европу. И даже здесь гендиректор компании не смог удержаться от малейшей неточности.

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Менеджер ДТЭК сказал, что для поставки электроэнергии в Европу компания сжигает по 30 тысяч тонн. По подсчетам сразу двух аналитиков, в предыдущие кризисные полгода компания сжигала в среднем по 140, а не 30 тысяч тонн.

Это эквивалент двух кораблей, которые ДТЭК осенью с таким пафосом привозила в Украину. Компания могла бы вместо этого выполнить лицензионные условия и обеспечить склад ТЭС запасами для выработки электричества Украине, но они этого не сделали.

В начале декабря на Бурштынской ТЭС было около 15 тысяч тонн угля гарантированных запасов из 161 тысячи. В то же время это не мешало им сжигать где-то по 5 тысяч тонн в день для экспорта электроэнергии,

– отметил аналитик проекта "Лига антитраста" Владимир Ахундов.

Он добавил, что по подсчетам примерно 30% всей электроэнергии из Бурштинской было экспортировано в Европу. Учитывая экспортируемые объемы в месяц – это могло достигать 25 – 27 миллионов евро.

Следует акцентировать – частная компания вправе продавать что хочет и куда хочет, если она выполняет требования законодательства. А она не выполняла.

Компания элементарно не соблюдала правила, она еще и не стеснялась притворяться "спасателями нации". Ибо уже к концу года с пафосом завозили в страну корабли с углем морем и отчитывались о стахановском увеличении добычи топлива. В самый разгар кризиса.

О подозрительном количестве аварийных ремонтов и истинной причине "дефицита" угля – смотрите в выпуске программы Bihus.Info.