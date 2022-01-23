Порошенко

После Нового года Госбюро расследований Владимира Зеленского продолжило поздравлять Порошенко. Ему арестовали имущество.

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Арест имущества означает, что Порошенко не сможет его продать. Впрочем, то что уже переписано на сына и творческий коллектив телеканалов – не арестовали.

Обратите внимание! "А что там у олигархов" – экспериментальный формат от команды Bihus.Info, в котором регулярно будут суммировать новости об украинских олигархах.

А еще Антимонопольный комитет наложил на компании из группы Roshen рекордные штрафы. И они должны уплатить в бюджет 280 миллионов гривен.



Имущество Порошенка арестовали / Фото 24 каналу, Валентина Полищук

Штрафы Roshen

Об арестах активов вы и без нас слышали, а вот о штрафах, пожалуй, нет. Поэтому о них несколько слов.

Антимонопольный комитет назвал фирмы из группы Roshen монополистами в производстве патоки и сиропов. И заявил, что они как-то избирательно повышали цены в предыдущие годы, пользуясь своим монопольным положением.

Если коротко, то на пятом президенте деолигархизация отрывается за всех олигархов. И "спасибо" за это летит в ГБР и Антимонопольный – от Владимира из Кривого Рога. А от нас – спасибо Порошенко за креативное шоу-возвращение.

Кстати, согласно закону, затраты на этот креатив под партийными флагами должны увидеть в финансовом отчете партии. Этого очень ждем. Это, видимо, тоже было недешево.

Что там у олигархов: смотрите выпуск Bihus.Info

Ахметов

Состояние Рината Ахметова в 2021 году выросло на 4 миллиарда долларов. И это – итоги года, а не то, что мы по фейсбукам пишем.



Состояние Ахметова выросло / Фото Getty Images

Состояние

Сейчас Bloomberg оценивает активы олигарха в 11 миллиардов долларов.

Это 230 вилл на Женевском озере . Однако их все равно ни у кого нет, поэтому не представить.

. Однако их все равно ни у кого нет, поэтому не представить. Это 20 тысяч автомобилей Maybach или 4 миллиона Skoda Octavia.

или Это может быть 6 бюджетов княжества Монако.

Однако это все равно вдвое меньше, чем было, по оценке того же Bloomberg, в январе 2013 года. Не знаю, скучает ли Ахметов по временам Януковича, но у него есть повод скучать по временам, когда у Зеленского рассчитывались по супертарифу с зелеными станциями олигарха, не поднимали ему стоимость грузовых перевозок по железной дороге, ставки на руду и налог на вредные выбросы.

В отношениях Ахметов – Зеленский в 2021 году пролегла трещина размером с то самое Женевское озеро. Ахметова как-то больше всего среди олигархов задел закон Зеленского. Он начал шмалить по нему всем днем рождения Савика Шустера.

"Слуги" в ответ объявили бойкот каналов Ахметова, а Зеленский отвечал обвинениями в госперевороте. Правда, там был какой-то переворот в одном отдельном вайбер-чате.

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Ой. Но не спешите считать, что Ахметова так прижали, что нужно хватать салфетки, включать канал Украина и режим сочувствия.

Вспомните закрытое прокурорами уголовное дело "Роттердам+". Или свежее решение Верховного суда, отменившего доначисление компании Ахметова 400 миллионов налогов и штрафов. Или поднятие предельных цен на электричество в так называемом Бурштынском энергоострове. Этим решением бизнесу Ахметова дали заработать дополнительные 2 миллиарда в год.

Кстати, это про электричество произошло уже после медиаизвержений ахметовцев в адрес Зеленского и встречных обвинений в госперевороте. То есть в разгар "войны" олигарха и Офиса президента.

Так что, может, там уже и перемирие? По крайней мере временное…

Медведчук

Виктор Медведчук продолжает "пилить" контент на полную. А что? Сидит дома, времени много, открыл новый жанр – приветственное интервью. В комплект обычного домашнего блогера входят: камера, штатив, микрофон, лампа.

В комплекте Медведчука вместо штатива Пиховшек. Напротив Пиховшека Медведчук записал 2 часа новогоднего преимущественно монолога.



Интервью Виктора Медведчука / Скриншот из видео

Там сейчас 165 тысяч просмотров и тысяча лайков. Бигус как опытный ютубер говорит, что стандартно одна тысяча лайков соответствует 10 тысячам органических, а не накрученных просмотров.

То есть, или этот 2-часовой трэш с реальных персонажей посмотрела Марченко, Пиховшек, кокосик и 9 тысяч 997 охранников Медведчука, или там еще 155 тысяч дизлайков, которые ютуб предусмотрительно сейчас скрывает.

Что так, что иначе, уверены, что вы это не смотрели. Мы потратили 2 часа жизни, поэтому сейчас вы должны узнать, чем проздравлял Медведчук.

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Сокращенная версия интервью

Власть закрыла 5 каналов (раздувавших Медведчука). Сперва три канала закрыла, а потом еще 2 канала. Власть плохая. СНБО плохое. Зеленский плох. Украинизация плохая. Запад плохой. Русский мир хороший.

Дочь Медведчука должна была учиться не в Москве, а в Женеве. Однако визу отменили, потому что Зеленский плохой. Запад плохой. Русский мир хороший. Каналы закрыли. Дочь не в Женеве, а хочет. Зеленский плохой. И вообще – комик.

Напомним. Медведчук под санкциями, а также под домашним арестом в уголовном производстве о закупке угля у боевиков.

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