Порошенко

Після Нового року Держбюро розслідувань Володимира Зеленського продовжило вітати Порошенка. Йому арештували майно.

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Арешт майна означає, що Порошенко не зможе його продати. Втім, те що вже переписано на сина і творчий колектив телеканалів – не арештували.

Зверніть увагу! "А що там в олігархів" – експериментальний формат від команди Bihus.Info, у якому регулярно підсумовуватимуть новини про українських олігархів.

А ще Антимонопольний комітет наклав на компанії з групи Roshen рекордні штрафи. І вони мають сплатити в бюджет 280 мільйонів гривень.



Майно Порошенка арештували / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук

Штрафи Roshen

Про арешти активів ви і без нас чули, а от про штрафи, мабуть, ні. Тому про них кілька слів.

Антимонопольний комітет назвав фірми з групи Roshen монополістами у виробництві патоки і сиропів. І заявив, що вони якось вибірково підвищували ціни у попередні роки, користуючись своїм монопольним становищем.

Якщо коротко, то на п'ятому президенті деолігархізація відривається за всіх олігархів. І "спасибі" за це летить в ДБР та Антимонопольний – від Володимира з Кривого Рогу. А від нас – спасибі Порошенку за креативне шоу-повернення.

До речі, згідно з законом, витрати на цей креатив під партійними стягами маємо побачити у фінансовому звіті партії. На це дуже чекаємо. Це, мабуть, теж було недешево.

Що там в олігархів: дивіться випуск Bihus.Info

Ахметов

Статки Ріната Ахметова у 2021 році зросли на 4 мільярди доларів. І оце – підсумки року, а не те, що ми по фейсбуках пишемо.



Статки Ахметова зросли / Фото Getty Images

Статки

Зараз Bloomberg оцінює активи олігарха в 11 мільярдів доларів.

Це 230 вілл на Женевському озері. Однак їх все одно ні в кого нема, тому не уявити.

Однак їх все одно ні в кого нема, тому не уявити. Це 20 тисяч автомобілів Maybach або 4 мільйони Skoda Octavia .

або . Це може бути 6 бюджетів князівства Монако.

Однак це все одно вдвічі менше, ніж було, за оцінкою того ж Bloomberg, у січні 2013 року. Не знаю, чи сумує Ахметов за часами Януковича, але у нього є привід сумувати за часами, коли в Зеленського розраховувались за супертарифом із зеленими станціями олігарха, не підіймали йому вартість вантажних перевезень залізницею, ставки на руду і податок на шкідливі викиди.

У стосунках Ахметов-Зеленський e 2021 році пролягла тріщина розміром із те саме Женевське озеро. Ахметова якось найбільше серед олігархів зачепив закон Зеленського. Він почав шмалити по ньому усім днем народження Савіка Шустера.

"Слуги" у відповідь оголосили бойкот каналів Ахметова, а Зеленський відповідав звинуваченнями у держперевороті. Щоправда, там був якийсь переворот в одному окремому вайбер-чаті.

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Ой. Але не поспішайте вважати, що Ахметова так притисли, що потрібно хапати серветки, вмикати канал Україна і режим співчуття.

Згадайте закриту прокурорами кримінальну справу "Роттердам+". Або свіже рішення Верховного суду, який скасував донарахування компанії Ахметова 400 мільйонів податків і штрафів. Або підняття граничних цін на електрику в так званому Бурштинському енергоострові. Цим рішенням бізнесу Ахметова дали заробити додаткові 2 мільярди на рік.

До речі, оце про електрику сталося вже після медіавивержень ахметівців на адресу Зеленського і зустрічних звинувачень у держперевороті. Тобто в розпал "війни" олігарха і Офісу Президента.

Так що може там уже й перемир'я? Принаймні тимчасове…

Медведчук

Віктор Медведчук продовжує "пиляти" контент на повну. А що? Сидить вдома, часу багато, відкрив новий жанр – вітальне інтерв'ю. У комплект звичайного хатнього блогера входять: камера, штатив, мікрофон, лампа.

У комплекті Медведчука замість штативу Піховшек. Навпроти Піховшека Медведчук записав 2 години новорічного переважно монологу.



Інтерв'ю Віктора Медведчука / Скриншот з відео

Там зараз 165 тисяч переглядів і тисяча лайків. Бігус як досвідчений ютубер каже, що стандартно одна тисяча лайків відповідає 10 тисячам органічних, а не накручених переглядів.

Тобто або цей 2-годинний треш з реальних персонажів подивилась Марченко, Піховшек, кокосик і 9 тисяч 997 охоронців Медведчука, або там ще 155 тисяч дизлайків, які ютуб завбачливо нині приховує.

Що так, що інакше, впевнені, що ви це не дивились. Ми витратили 2 години життя, тому зараз ви мусите дізнатись, чим вітав Медведчук.

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Скорочена версія інтерв'ю

Влада закрила 5 каналів (що роздмухували Медведчука). Спершу три канали закрила, а потім ще 2 канали. Влада погана. РНБО погане. Зеленський поганий. Українізація погана. Захід поганий. Руський мір хороший.

Донька Медведчука мала навчатись не в Москві, а в Женеві. Однак візу скасували, бо Зеленський поганий. Захід поганий. Руський мір хороший. Канали закрили. Дочка не в Женеві,а хоче. Зеленський поганий. І взагалі – комік.

Нагадаємо. Медведчук під санкціями, а також під домашнім арештом у кримінальному провадженні про закупівлю вугілля в бойовиків.

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