Він, ймовірно, вже невдовзі оскаржуватиме свій домашній арешт. Про це в ефірі 24 каналу зауважив народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко.

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Медведчук має шанс вийти з домашнього арешту

За його словами, слідчий суддя, який у справі п'ятого президента обрав запобіжний захід, мав давню історію стосунків із Медведчуком. Він вже ухвалював рішення на користь політика від "Опозиційної платформи – За життя".

Суддя, обравши Порошенку м'якший запобіжний захід, насправді підіграв Медведчуку,

– наголосив Лещенко.

Він пояснив, що Медведчук тепер має великі шанси вийти з-під домашнього арешту на свободу.

Що відомо про домашній арешт для Медведчука Куму Володимира Путіна Куму Володимира Путіна оголосили підозру в державній зраді та тероризмі ще 8 жовтня. Його підозрюють у зриві постачання вугілля із ПАР. Окрім цього, проросійський політик брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей. З травня 2021 року Медведчук перебуває під домашнім арештом . У січні рішення продовжили ще на 60 днів.

Лещенко: Медведчук і Порошенко – спільники

"Логіка така: якщо ми проходимо по одній справі, обоє є фігурантами, то чому хтось сидить вдома під домашнім арештом, а хтось може насолоджуватися свободою і вільно пересуватися, займатися політичною діяльністю?", – зауважив Лещенко.

Враховуючи, як відзначив Лещенко, що Медведчук і Порошенко є спільниками у цій справі, цілком ймовірно, що рішенням щодо Порошенка суддя підіграв заодно і Медведчуку.

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Головне про суд у справі Порошенка

Печерський районний суд Києва у "вугільній справі" обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Суддя не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила обрати для п'ятого президента тримання під вартою з альтернативою застави на суму 1 мільярд гривень.

Відтак Порошенко повинен здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також – з'являтися на всі процесуальні дії. Такий запобіжний захід діятиме до 19 березня, тобто 2 місяці.

За словами юристів, таке відносно м'яке рішення суду означає, що державне звинувачення не змогло повною мірою довести обґрунтованість підозри.

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