Ситуація під Печерським судом

Засідання розпочнеться о 14:00. Прихильники лідера "Європейської Солідарності" знову зібралися під судом та облаштували там сцену.

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Близько 12 години ранку між активістами та силовиками трапилися сутички. Все тому, що правоохоронці не дозволяли розпалювати вогонь у бочках, а згодом взагалі їх забрали. Це обурило прихильників нардепа й вони почали штовхатися із силовиками. Однак активістів було менше, тому безлад швидко припинився.

Згодом правоохоронці почали складати намети мітингувальників, а ті вигукували: "Ганьба".

Активісти вигукували "Ганьба" до силовиків: відео

Порошенко вийшов до своїх прихильників

Лідер "Європейської Солідарності" прийшов до будівлі суду близько 13:45. Він звернувся до своїх прихильників з промовою.

Кореспондентка 24 каналу повідомила з місця події, що в залу суду впускають тільки по списку і найперше – операторів.

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Зауважимо, прокурори просять взяти Порошенка під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Водночас сам політик стверджує, що він не винен.

Перше засідання з обрання запобіжного заходу відбулося 17 січня. Проте за майже 12 годин суддя так і не зміг винести рішення, тому його перенесли на 19 січня.

Деталі засідання 17 січня

Зранку Порошенко разом з дружиною та іншими нардепами від "ЄС" повернувся з Польщі. В аеропорту його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань, журналісти та прихильники.

Об 11:00 стартувало засідання суду. Під будівлею у той час скандували прибічники політика.

До речі, сам Порошенко під час суду ненадовго задрімав. Він заплющив очі та підпер рукою голову. Ймовірно, нардепа дуже втомив переліт.

Близько 17:40 суддя пішов до нарадчої кімнати та перебував там 5 годин.

Прихильники Порошенка заявили, що Соколову нібито стало погано, і йому викликали швидку. Однак у Печерському суді цю інформацію спростували.

Очікуючи на суддю, політики та журналісти почали колядувати у залі. Так, вони заспівали найпопулярнішу колядку "Нова радість стала".