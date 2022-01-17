Мабуть, переліт з Польщі та насичений ранок втомили лідера "Європейської Солідарності". На трансляцію потрапив момент, як він на кілька секунд задрімав.
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На відео видно, що політик закрив очі та підпер рукою голову, яка повільно сповзала. Адвокат нардепа у той час виступав. Через кілька секунд Порошенко розплющив очі та підійняв голову.
Дивіться відео, як Порошенко задрімав у суді:
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Зранку 17 січня лідер "Європейської Солідарності" прилетів до Києва з Польщі. В аеропорту в політика забрали паспорт для перевірки й процедура проходження прикордонного контролю затягнулася на довше, аніж в інших політиків з його команди.
Коли до нардепа підійшли слідчі ДБР трапилася штовханина. Однак у ДПСУ пояснили, що прикордонники діяли відповідно до закону й усі маніпуляції безпідставні. Коли Порошенку видали паспорт, він вийшов до журналістів. Після того політик вирушив на засідання суду, який обирає йому запобіжний захід.
Коротко про справу нардепа
- Лідера "ЄС" підозрюють у державній зраді через співпрацю з проросійськими бойовиками та закупівлю вугілля з окупованих територій.
- 6 січня суд арештував майно Порошенка. Однак, за даними "Слідство.Інфо", політик встиг переписати корпорацію Roshen на свого сина.