Видимо, перелет из Польши и насыщенное утро утомили лидера "Европейской Солидарности". В трансляцию попал момент, как он на несколько секунд задремал.

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На видео видно, что политик закрыл глаза и подпер рукой медленно склоняющуюся голову. Адвокат нардепа в то время выступал. Через несколько секунд Порошенко открыл глаза и поднял голову.

Смотрите видео, как Порошенко задремал в суде:

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Утром 17 января лидер "Европейской Солидарности" прилетел в Киев из Польши. В аэропорту у политика забрали паспорт для проверки, и процедура прохождения пограничного контроля затянулась на дольше, чем у других политиков из его команды.

Когда к нардепу подошли следователи ГБР, случилась толкотня. Однако в ГПСУ объяснили, что пограничники действовали в соответствии с законом, и все манипуляции безосновательны. Когда Порошенко выдали паспорт, он вышел к журналистам. После того политик отправился на заседание суда, который избирает ему меру пресечения.

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